SpaceX lancerà stasera la missione Starlink 6-14

SpaceX si sta preparando per un altro lancio dei suoi satelliti Internet Starlink oggi. Il decollo del razzo Falcon 9 è previsto dalla stazione spaziale di Cape Canaveral alle 7:56 EDT. Anche se inizialmente le condizioni meteorologiche dovrebbero essere incerte, si prevede che miglioreranno con il passare della notte. Il live streaming di SpaceX sarà disponibile online circa 5 minuti prima del decollo.

Questo sarà il settimo volo del primo stadio del Falcon 9 e segnerà il 47° lancio sulla Space Coast quest'anno. Se tutto andrà secondo i piani, il booster del primo stadio tenterà di atterrare su una nave drone in mare circa otto minuti dopo il decollo. La missione Starlink 6-14 metterà in orbita più satelliti Internet Starlink.

Le previsioni meteorologiche per la finestra di lancio mostrano una probabilità del 60% di condizioni favorevoli all'inizio, che migliorano all'85% alla fine. Le condizioni di recupero per l'atterraggio in mare del booster di primo stadio sono ritenute “a basso rischio”. Le opportunità di lancio di backup sono disponibili sabato, se necessario.

Dopo il lancio di oggi, il prossimo dalla Space Coast della Florida è previsto per sabato mattina. La United Launch Alliance punta alle 8:51 EDT per il decollo di un razzo Atlas V dal Launch Complex 41. La missione NROL-107 è una collaborazione tra la Space Force e il National Reconnaissance Office e distribuirà carichi utili in orbita geosincrona.

Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti sulle missioni Starlink di SpaceX e altri lanci dalla stazione spaziale di Cape Canaveral nelle prossime settimane.

