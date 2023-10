SpaceX lancia il razzo Falcon 9 con i satelliti Starlink

SpaceX ha lanciato con successo un razzo Falcon 9 dal Launch Complex 40 presso la stazione spaziale di Cape Canaveral. Questo lancio ha segnato il 55esimo lancio dell'anno da parte dell'azienda. Il razzo trasportava un carico utile di 22 satelliti Internet Starlink. Il primo stadio del Falcon 9 doveva atterrare su una nave drone in mare circa 8 minuti e mezzo dopo il decollo.

Il 45° squadrone meteorologico della Space Force ha previsto una probabilità dell'80% di condizioni meteorologiche favorevoli al lancio, con la preoccupazione principale di un potenziale strato di nuvole spesse a causa di un fronte freddo. Tuttavia, con questa missione non erano previsti boom sonici locali. L'orario di lancio è stato fissato per le 9:06 EDT con opportunità di lancio di riserva disponibili fino alle 12:29 EDT.

SpaceX non ha ancora annunciato la data per la prossima missione Starlink dalla Cape Canaveral Space Force Station. Tuttavia, si stanno preparando per l'imminente lancio della navicella spaziale Psyche della NASA a bordo di un razzo Falcon Heavy a triplo nucleo proveniente dal Kennedy Space Center. La navicella spaziale Psyche intraprenderà un viaggio di quasi sei anni per studiare l'asteroide metallico Psyche, che orbita attorno al Sole all'interno della fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove.

SpaceX continua ad ampliare i confini dell'esplorazione spaziale e della tecnologia satellitare. Con ogni lancio di successo, espandono la loro costellazione Internet Starlink e ci avvicinano a un futuro di connettività globale. Resta sintonizzato per lanci e scoperte più entusiasmanti di SpaceX.

Definizioni:

– Falcon 9: un razzo riutilizzabile a due stadi sviluppato da SpaceX per il trasporto di carichi utili nello spazio.

– Starlink: una costellazione Internet satellitare costruita da SpaceX per fornire una copertura Internet globale.

– Launch Complex 40: un sito di lancio situato presso la stazione spaziale di Cape Canaveral in Florida.

– Nave drone: una nave marittima autonoma utilizzata da SpaceX per atterrare e recuperare razzi in mare.

