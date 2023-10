Il lancio di SpaceX oggi eguaglia il record dell'anno della Space Coast

Un lancio SpaceX pianificato dalla Cape Canaveral Space Force Station martedì eguaglierebbe il precedente record della Space Coast di lanci in un anno, con 57 lanci totali. Il lancio, previsto per le 5:20, trasporterà 22 satelliti Internet Starlink di SpaceX.

Quest'anno, SpaceX è stato il principale fornitore di lanci sulla Space Coast della Florida, con 53 missioni da Canaveral o Kennedy Space Center. In confronto, la United Launch Alliance (ULA) ha volato tre volte e la Relativity Space una volta. La maggior parte dei lanci di SpaceX sono stati destinati alla crescente costellazione Starlink, con questo lancio che segna la 31esima missione Starlink dalla Space Coast.

Oltre alle missioni Starlink, SpaceX ha lanciato quest'anno anche tutte e tre le missioni con equipaggio con sede negli Stati Uniti, tra cui Crew-6, Axiom 2 e Crew-7, tutte dal Kennedy Space Center. In particolare, KSC ha anche ospitato quattro lanci Falcon Heavy, incluso il recente lancio di Psyche, che ha segnato la prima volta che la NASA ha utilizzato questo potente razzo.

Il ritmo dei lanci è aumentato, con solo un intervallo di otto ore e 42 minuti tra il lancio di Psyche venerdì mattina e il lancio di Starlink la stessa sera. Questo è il tempo più breve tra i lanci dalle missioni del programma Gemini nel 1966.

SpaceX ha stabilito numerosi record di turnaround per i lanci dallo Space Launch Complex 40, incluso il lancio di due missioni dalla piattaforma entro quattro giorni. Con molti altri voli Starlink pianificati, così come missioni future come il rifornimento del CRS-29 e la missione CLPS (Commercial Lunar Payload Services), è possibile che la Eastern Range possa vedere oltre 70 lanci quest'anno.

Anche altri fornitori di lancio, come ULA e Relativity Space, hanno potenziali lanci prima della fine dell'anno. Il nuovo razzo Vulcan Centaur dell'ULA, inizialmente previsto per il decollo a maggio, potrebbe volare a dicembre. Nel frattempo, Blue Origin, di proprietà di Jeff Bezos, spera di far debuttare il suo razzo per carichi pesanti New Glenn entro la fine del 2024.

Andando avanti, si prevede che la Space Coast vedrà una frequenza elevata e continua di lanci, con SpaceX e ULA che mirano ad aumentare la cadenza di lancio e un maggior numero di aziende che entreranno nel mercato.

Fonte:

– 2023Orlando Sentinel

– Il lancio di SpaceX oggi equivarrebbe al record annuale della Space Coast (2023, 17 ottobre)