Il razzo Falcon Heavy di SpaceX è pronto a lanciare la navicella spaziale Psyche della NASA

Il razzo Falcon Heavy di SpaceX si sta preparando per la sua prima missione interplanetaria mentre si prepara a lanciare la navicella spaziale Psyche della NASA. Il lancio avrà luogo il 5 ottobre presso il Kennedy Space Center della NASA in Florida.

Il razzo Falcon Heavy, che ha fatto il suo debutto nel febbraio 2018, ha già completato sette missioni. Tuttavia, questa sarà la sua prima missione per la NASA. La finestra di lancio si estende fino al 25 ottobre, con la possibilità che uno shutdown governativo il 1° ottobre possa influire potenzialmente sul programma.

In caso di arresto, la NASA probabilmente chiederà una deroga per procedere con il lancio come operazione essenziale. Tuttavia non vi è alcuna garanzia che la deroga venga concessa. Questo lancio ha già subito ritardi, poiché era stato originariamente previsto per l'anno scorso, ma è stato rinviato a causa di problemi con il software di volo della navicella.

Una volta lanciato, Psiche viaggerà verso il suo omonimo, un peculiare oggetto metallico situato nella fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove. Si prevede che la navicella spaziale raggiungerà la sua destinazione nel 2029, offrendo viste senza precedenti di questo intrigante corpo celeste. Gli scienziati ritengono che Psiche potrebbe essere il nucleo esposto di un protopianeta, con i suoi strati rocciosi esterni strappati via dagli impatti.

"Non vedo l'ora di vedere quelle prime immagini", ha affermato Lori Glaze, direttrice della Divisione Scienze Planetarie della NASA. “Saranno spettacolari quando finalmente potremo vedere da vicino che aspetto ha questo asteroide metallico”.

Il razzo Falcon Heavy è attualmente il secondo razzo più potente in funzione, con lo Space Launch System della NASA che occupa il primo posto. Tuttavia, il veicolo Starship di SpaceX, che sarà operativo in futuro, diventerà il razzo più potente. Sebbene il Falcon Heavy abbia completato numerosi lanci, non ha ancora trasportato un carico utile della NASA, sebbene abbia completato con successo varie missioni di sicurezza nazionale.

Fonte:

– Divisione di Scienze Planetarie della NASA

– NASA.gov