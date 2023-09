SpaceX si appresta a lanciare un altro lotto di satelliti Starlink

SpaceX si sta preparando per un altro lancio dei suoi satelliti Internet Starlink dalla stazione spaziale di Cape Canaveral in Florida. Il lancio del razzo Falcon 9 è previsto per sabato alle 9:07 EDT, con una finestra di lancio di quattro ore. Questo sarebbe il 51esimo lancio della Space Coast quest'anno. Si prevede che le condizioni meteorologiche per il lancio saranno eccellenti, con una probabilità del 95% di condizioni meteorologiche “partenti”. L’unica preoccupazione è una leggera possibilità che si depositino nubi persistenti provenienti da un sistema tropicale costiero. Il tentativo di atterraggio del booster è classificato come “a basso rischio”.

Il carico utile per questa missione è un altro lotto di satelliti Starlink, progettati per fornire una copertura Internet globale. Se il lancio avrà successo, segnerà il 17° volo per il booster del primo stadio. A differenza delle missioni precedenti, non ci saranno boom sonici locali associati a questo lancio. Il booster del primo stadio prenderà di mira una nave drone che atterrerà circa otto minuti dopo il decollo.

SpaceX non ha ancora annunciato la prossima data di lancio prevista per ulteriori missioni Starlink. Tuttavia, al Kennedy Space Center sono in corso i preparativi per il lancio della navicella spaziale Psyche della NASA a bordo di un razzo Falcon Heavy a triplo nucleo nella prima settimana di ottobre. Questa missione interplanetaria studierà un asteroide ricco di metalli tra Marte e Giove.

SpaceX continua ad ampliare i confini dell'esplorazione spaziale e della tecnologia satellitare. La costellazione Starlink dell'azienda mira a fornire un accesso Internet affidabile e conveniente alle aree meno servite del mondo. Con ogni lancio riuscito, la rete si avvicina sempre di più al suo obiettivo di copertura globale. Resta sintonizzato per gli aggiornamenti sull'ultimo lancio di SpaceX e sulle missioni future.

Fonte: Florida oggi

Definizioni:

– Starlink: la costellazione satellitare di SpaceX progettata per fornire una copertura Internet globale.

– Falcon 9: il razzo riutilizzabile a due stadi di SpaceX utilizzato per trasportare satelliti e altri carichi utili nello spazio.

– Booster: il componente del primo stadio del razzo Falcon 9 che fornisce la spinta iniziale durante il lancio ed è in grado di atterrare per essere riutilizzato.

– Nave drone: una nave autonoma utilizzata da SpaceX per atterrare e recuperare i booster del primo stadio in mare.

Nota: l'articolo si basa sui punti principali indicati e non include informazioni aggiuntive oltre all'articolo di origine.