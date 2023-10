Il lancio di SpaceX eguaglia il record per Space Coast nel 2023

By

Un lancio di SpaceX dalla stazione spaziale della Cape Canaveral martedì sera ha stabilito il record per il maggior numero di lanci in un anno sulla Space Coast. Il lancio, che ha trasportato 22 satelliti Internet Starlink, è stato il 57esimo lancio dell'anno, eguagliando il totale visto nel 2022.

La maggior parte dei lanci di SpaceX quest'anno hanno riguardato la sua costellazione Starlink, essendo questa la 31esima missione Starlink dalla Space Coast. Tuttavia, SpaceX ha anche effettuato tutte e tre le missioni con equipaggio con sede negli Stati Uniti nel 2023, tra cui Crew-6, Axiom 2 e Crew-7, tutte dal Kennedy Space Center.

Il ritmo dei lanci è in aumento, con solo un intervallo di otto ore e 42 minuti tra l'ultimo lancio, avvenuto venerdì mattina, e il lancio di Starlink venerdì sera. Questo è il tempo più breve tra i lanci dalle quattro missioni del programma Gemini nel 1966.

SpaceX ha stabilito diversi record di tempi di consegna per i lanci dallo Space Launch Complex 40, incluso l'invio di due lanci in meno di quattro giorni. La compagnia ha in programma altri voli Starlink, nonché una missione di rifornimento e il potenziale primo lancio di successo delle missioni Commercial Lunar Payload Services della NASA a novembre.

Se il ritmo attuale continua, l’Eastern Range, che comprende Cape Canaveral, potrebbe potenzialmente registrare oltre 70 lanci entro la fine dell’anno. Anche altre società, come Relativity Space e United Launch Alliance, hanno pianificato lanci, con ULA che punta al suo primo volo Vulcan Centaur entro la fine dell'anno.

Nel complesso, si prevede che la Space Coast vedrà più lanci nei prossimi anni poiché sempre più aziende porteranno i loro razzi sulle rampe di lancio. È improbabile che il ritmo di SpaceX rallenti, mentre ULA prevede di aumentare i voli Vulcan Centaur ad almeno due volte al mese.

