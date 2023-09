SpaceX raggiunge il record del cinquantesimo lancio dell'anno

SpaceX ha raggiunto un nuovo traguardo completando con successo il suo cinquantesimo lancio dell'anno, illuminando la Space Coast con l'infuocata ascesa del razzo Falcon 50. Questa missione ha segnato anche il 9° volo del booster, stabilendo un nuovo record per la compagnia. Il razzo Falcon 17 è stato lanciato dallo Space Launch Complex 9 della Cape Canaveral Space Force Station, trasportando 40 satelliti Starlink di SpaceX.

Il booster utilizzato per questa missione ha una storia di volo impressionante, essendo stato precedentemente lanciato in varie missioni tra cui GPS III-3, Turksat 5A e diverse missioni Starlink. È atterrato con successo sulla nave drone A Short Fall of Gravitas nell'Oceano Atlantico. SpaceX è stata la forza trainante della maggior parte dei lanci dalla Space Coast quest'anno, con United Launch Alliance e Relativity Space che rappresentano solo alcuni dei lanci rimanenti.

Oltre ai 37 lanci da Cape Canaveral, SpaceX ha anche completato 10 lanci dal Kennedy Space Center, inclusi tutti e tre i voli spaziali umani dagli Stati Uniti quest'anno. La società ha in programma diverse altre missioni Falcon 9 e almeno un lancio Falcon Heavy il prossimo mese. Se tutto andrà come previsto, la Space Coast è sulla buona strada per superare il suo precedente record di 57 lanci in un anno, stabilito nel 2022.

Dal primo lancio di successo di SpaceX nel 2008, la società è diventata il fornitore di lanci più prolifico del settore. Quest'ultimo lancio di successo porta il numero totale di lanci riusciti di SpaceX a 265 con i suoi razzi Falcon 1, Falcon 9 e Falcon Heavy. In particolare, la società ha anche realizzato 227 atterraggi riusciti e 199 riutilizzi di razzi. In confronto, la United Launch Alliance ha effettuato 157 lanci dalla sua fondazione nel 2006.

Mentre SpaceX è in testa nella frequenza di lancio, Rocket Lab è il secondo fornitore di lanci più trafficato, anche se con razzi più piccoli. Nonostante abbia dovuto affrontare una battuta d'arresto con un tentativo di lancio all'inizio di questa settimana con conseguente perdita di carico utile, Rocket Lab era sulla buona strada per completare 15 lanci quest'anno. La società sta attualmente indagando sulla causa del problema e collaborando con la Federal Aviation Administration.

Nel complesso, il recente lancio di SpaceX è una testimonianza del continuo successo e dell'impegno dell'azienda nel far progredire l'esplorazione spaziale. Con altri lanci programmati per il resto dell'anno, SpaceX continua a superare i limiti e a ridefinire ciò che è possibile nel campo della tecnologia spaziale.

Fonte:

– SpaceX elimina il 50° lancio dell'anno di Space Coast (2023 settembre 20) recuperato il 20 settembre 2023 da [fonte non fornita]

– [Citazione: 2023 Orlando Sentinel. Distribuito da Tribune Content Agency, LLC.]