Il motore a razzo SpaceX atterra allo Smithsonian: un simbolo del volo spaziale commerciale statunitense

SpaceX ha donato un motore a razzo Merlin e una pinna a griglia al National Air and Space Museum di Washington, DC, segnando la sua rappresentanza nella collezione nazionale. I manufatti saranno presentati in una prossima mostra sul futuro del volo spaziale. Il motore Merlin è stato utilizzato nel lancio del lander lunare “Beresheet” di SpaceIL nel 2019, così come su altri due razzi Falcon 9. Il motore e la pinna della griglia donati si uniranno ad altri manufatti di varie compagnie di volo spaziale nella collezione del museo.

Il motore Merlin, progettato per il recupero e il riutilizzo, utilizza cherosene di qualità missilistica e ossigeno liquido come propellenti in un ciclo di alimentazione del generatore di gas. Ha volato su due razzi Falcon 9 dalla base aeronautica di Vandenberg in California, contribuendo allo spiegamento di satelliti per comunicazioni commerciali e di un satellite argentino per l'osservazione della Terra. Quest'ultimo lancio è passato alla storia come il primo stadio del Falcon 9 ad atterrare con successo sulla terraferma lungo la costa occidentale degli Stati Uniti, piuttosto che su una delle navi drone di SpaceX.

La pinna a griglia, una parte dell'interstadio del Falcon 9, ha svolto un ruolo cruciale nel riorientare il razzo durante il rientro. Ha volato in missione per consegnare un satellite sudcoreano nel 2017 ed è diventato parte del 19° primo stadio recuperato e del 15° atterraggio consecutivo da record di SpaceX.

I manufatti donati verranno esposti quando il Museo Nazionale dell'Aria e dello Spazio riaprirà la sua ala est come parte del suo progetto di ristrutturazione in corso. La ristrutturazione del museo prevede la trasformazione delle gallerie esistenti e l'aggiunta di nuove mostre, come “Destination Moon”, che mette in mostra il viaggio degli astronauti sulla luna.

Questa donazione allo Smithsonian è uno dei numerosi contributi offerti da SpaceX a varie istituzioni. L'azienda ha anche posizionato i palcoscenici Falcon allo Space Center di Houston e al Kennedy Space Center Visitor Complex, e ha in mostra le capsule Dragon di prima generazione al Kennedy e al Museum of Science and Industry di Chicago.

Nel complesso, l’inclusione dei manufatti SpaceX nella collezione nazionale testimonia l’impatto significativo dell’azienda sul volo spaziale commerciale statunitense e il suo ruolo nel plasmare il futuro dell’esplorazione spaziale.

Fonte:

– Museo Nazionale dell’Aria e dello Spazio

– SpaceX