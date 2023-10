SpaceX conduce il test del motore dell'astronave per l'incendio da deorbita

SpaceX continua a fare progressi con la sua navicella spaziale Starship mentre ha acceso uno dei motori Raptor sul suo prototipo di nave stellare Ship 26. Il test, noto come incendio statico a motore singolo, è stato condotto per dimostrare un avvio simile al volo per l'incendio di una nave stellare durante la deorbita. Il video dell'incendio è stato condiviso da SpaceX su X (precedentemente noto come Twitter).

La Starship è l'ambizioso sistema di trasporto nello spazio profondo di SpaceX, composto dal booster del primo stadio Super Heavy e dal veicolo spaziale dello stadio superiore noto come Starship. Alimentati dal motore Raptor di SpaceX, con 33 motori per Super Heavy e sei per Starship, entrambi gli elementi sono progettati per essere completamente riutilizzabili. Il processo di riutilizzo prevede bruciature da deorbita e altri accensioni del motore per riportare in sicurezza i veicoli dell'astronave sulla Terra dopo il decollo.

Sebbene Starship non abbia ancora effettuato atterraggi sicuri dopo le missioni spaziali, è ancora in fase di sviluppo. Il veicolo ha avuto solo un decollo completo al suo attivo, un volo di prova nell'aprile di quest'anno. Questo volo si è concluso con una detonazione controllata a causa di diversi problemi riscontrati subito dopo il lancio.

SpaceX si sta ora preparando per il secondo volo di prova della Starship, che coinvolgerà un Super Heavy chiamato Booster 9 e lo stadio superiore della Ship 25. Entrambi i veicoli sono stati sottoposti a test antincendio statici e sono tecnicamente pronti a volare. Tuttavia, prima che possa avvenire il lancio, SpaceX deve ottenere una licenza di lancio dalla Federal Aviation Administration degli Stati Uniti per superare gli ostacoli normativi.

Nel complesso, il recente test del motore di SpaceX per il prototipo della Starship rappresenta un progresso significativo nello sviluppo del veicolo spaziale di prossima generazione. Concentrandosi sulla riutilizzabilità, l’astronave ha un grande potenziale per rivoluzionare i viaggi nello spazio profondo.

Definizioni:

– Ustione da deorbita: manovra utilizzata per rallentare e modificare la traiettoria di un veicolo spaziale per rientrare nell'atmosfera terrestre.

– Motore Raptor: un motore a razzo liquido sviluppato da SpaceX, noto per le sue elevate prestazioni e la capacità di operare nello spazio e su altri corpi celesti.

