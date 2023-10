La navicella spaziale Psyche della NASA testerà la tecnologia di comunicazione avanzata durante la missione

La navicella spaziale Psyche della NASA, destinata a studiare un asteroide simile alla Terra, non solo esplorerà la composizione dell'asteroide, ma condurrà anche un test sulla tecnologia avanzata di comunicazione ottica. La dimostrazione della tecnologia Deep Space Optical Communications (DSOC) avrà luogo durante il viaggio di sei anni verso l'asteroide, ponendo le basi per le future missioni spaziali.

In preparazione al lancio, la navicella spaziale Psyche e la dimostrazione DSOC sono state trasportate nell'hangar SpaceX presso il Kennedy Space Center. La navicella spaziale è stata incapsulata insieme alla tecnologia DSOC all'interno di una camera bianca presso la struttura Astrotech Space Operations a Titusville, in Florida.

Sono state installate anche le carenature che proteggono la navicella dalla pressione aerodinamica e dal calore durante il lancio. Una volta che il razzo raggiunge una certa altitudine, le carenature si separeranno e torneranno sulla Terra. La navicella spaziale verrà quindi accoppiata a un razzo SpaceX Falcon Heavy, con lancio previsto per il 12 ottobre.

Questa missione ha un significato storico in quanto sarà la prima missione scientifica primaria lanciata in orbita da un razzo Falcon Heavy. È anche la seconda missione interplanetaria che SpaceX ha lanciato per conto della NASA. Il Launch Services Program della NASA ha certificato il razzo per l'uso nelle missioni più complesse e con la massima priorità dell'agenzia.

La missione di Psiche è studiare un asteroide che si ritiene sia simile al nucleo della Terra, composto da roccia e metallo ferro-nichel. Questo asteroide offre un’opportunità unica per comprendere gli elementi costitutivi della formazione dei pianeti. Ci vorranno circa sei anni affinché la navicella spaziale raggiunga l'orbita dell'asteroide tra Marte e Giove. La navicella spaziale trascorrerà quindi 26 mesi in orbita attorno all'asteroide a diverse altitudini, raccogliendo dati sulla sua composizione, topografia e proprietà magnetiche e gravitazionali.

La dimostrazione della tecnologia DSOC avverrà durante i primi due anni della missione. DSOC utilizzerà un laser invisibile nel vicino infrarosso per inviare e ricevere dati di test dalla Terra a larghezze di banda significativamente più elevate rispetto ai sistemi di onde radio convenzionali. La conoscenza acquisita da questa dimostrazione potrebbe supportare le future missioni della NASA, inclusa l’esplorazione umana di Marte.

Nel complesso, la missione Psyche non solo promette di svelare informazioni sull’asteroide stesso, ma offre anche l’opportunità di testare una tecnologia di comunicazione avanzata che potrebbe rivoluzionare la futura esplorazione dello spazio.

Fonte:

– NASA (Amministrazione Nazionale dell’Aeronautica e dello Spazio) – https://www.nasa.gov/