La navicella spaziale Psyche della NASA in missione per studiare l'asteroide ricco di metalli

La navicella spaziale Psyche della NASA è stata lanciata con successo dal Kennedy Space Center in Florida. La sonda viaggerà verso un asteroide ricco di metalli situato nella fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove. Questa è la prima missione della NASA che studia un asteroide costituito principalmente da metallo.

Ad accompagnare la navicella spaziale Psyche c'è una dimostrazione tecnologica pionieristica chiamata esperimento Deep Space Optical Communications (DSOC) della NASA. Questo esperimento metterà alla prova le comunicazioni laser oltre la Luna, fornendo più larghezza di banda per la trasmissione dei dati rispetto alle tradizionali comunicazioni in radiofrequenza.

Il lancio della navicella spaziale Psyche segna una tappa importante nell'esplorazione spaziale. Potrebbe fornire preziose informazioni sulla formazione dei pianeti rocciosi e far progredire la nostra comprensione dell’universo. La missione testerà anche nuove tecnologie che potranno essere utilizzate nelle future missioni della NASA.

La navicella spaziale Psyche ha stabilito una comunicazione con il complesso Deep Space Network della NASA a Canberra, in Australia, e i primi rapporti di telemetria indicano che la navicella spaziale è in buona salute. Nei prossimi anni, la navicella spaziale viaggerà per oltre 2.2 miliardi di miglia per raggiungere l’asteroide ricco di metalli, con arrivo previsto nell’agosto 2029.

Una volta che la navicella avrà raggiunto l'asteroide, inizierà a orbitare e a studiarne la composizione. Gli scienziati ritengono che l’alto contenuto di metalli ferro-nichel dell’asteroide suggerisca che potrebbe trattarsi dei resti del nucleo di un planetesimo. Studiando questo mondo metallico, gli scienziati sperano di ottenere informazioni sulla formazione dei pianeti e comprendere meglio il nostro pianeta natale, la Terra.

La missione Psiche dimostra l'impegno della NASA nell'esplorazione dell'ignoto e nell'ispirare il mondo attraverso la scoperta. È una testimonianza della dedizione dell'agenzia al progresso della conoscenza scientifica e alla collaborazione con aziende private e partner internazionali.

Fonte:

– Nasa

– SpaceX