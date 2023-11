Nuovo record: SpaceX invierà 23 satelliti Starlink in orbita durante lo storico 18° volo

In una straordinaria dimostrazione di riutilizzo dei razzi, SpaceX si sta preparando a infrangere il proprio record lanciando oggi il suo razzo Falcon 9 nella sua 18a missione senza precedenti. In caso di successo, questa missione lancerà in orbita 23 satelliti Internet Starlink di SpaceX dalla stazione spaziale di Cape Canaveral in Florida.

Il decollo del razzo Falcon 9 è previsto alle 6:30 EDT, con una serie di opportunità di backup disponibili per tutta la notte. Gli appassionati di SpaceX possono assistere allo sviluppo dell'entusiasmo tramite l'account di SpaceX su X (precedentemente noto come Twitter) con copertura in diretta che inizia poco prima del decollo.

Dopo il decollo, il primo stadio del Falcon 9 tornerà nuovamente sulla Terra, con l'obiettivo di effettuare un preciso atterraggio verticale sulla nave drone “A Shortfall of Gravitas” di stanza a centinaia di miglia al largo della costa della Florida, nell'Oceano Atlantico. Questa straordinaria impresa avrà luogo circa 8.5 minuti dopo il lancio.

Nel frattempo, lo stadio superiore del Falcon 9 continuerà il suo viaggio, trasportando i 23 satelliti Starlink nell'orbita terrestre bassa (LEO). Circa 65.5 minuti dopo il decollo, i satelliti verranno schierati, contribuendo alla megacostellazione Starlink in continua espansione di SpaceX.

SpaceX, guidata dal visionario CEO Elon Musk, ha costantemente sottolineato l’importanza della riutilizzabilità dei razzi. Questo approccio rivoluzionario non solo rivoluziona il volo spaziale, ma apre anche la strada a progetti ambiziosi come la colonizzazione di Marte. Spingendo incessantemente i limiti del riutilizzo, SpaceX ha raggiunto traguardi notevoli, con il precedente record di 9 voli del Falcon 17 stabilito solo pochi giorni prima.

L'impegno dell'azienda nel portare avanti il ​​progetto Starlink è evidente nel fatto che molte di queste missioni del Falcon 9 sono state specificamente dedicate all'espansione della megacostellazione della banda larga. Con quasi 5,000 satelliti operativi già in orbita, Starlink mira a fornire una copertura Internet globale e a colmare il divario digitale.

Preparati a testimoniare la storia mentre SpaceX continua il suo viaggio verso l'esplorazione spaziale più accessibile e sostenibile attraverso il riutilizzo storico dei razzi.

Domande frequenti (FAQ)

1. Quanti satelliti Starlink verranno lanciati nella prossima missione?

È previsto che 23 satelliti Starlink vengano lanciati in orbita dal razzo Falcon 9 di SpaceX.

2. Dove e quando posso assistere al lancio?

Puoi guardare la copertura in diretta del lancio sull'account di SpaceX su X (precedentemente noto come Twitter), con la copertura che inizia circa cinque minuti prima del decollo.

3. Quante volte è stato riutilizzato il razzo Falcon 9 per questa missione?

In caso di successo, questa segnerà la 18esima missione per il primo stadio del Falcon 9, stabilendo un nuovo record per il riutilizzo dei razzi da parte di SpaceX.

4. Qual è lo scopo della costellazione di satelliti Starlink?

La costellazione di satelliti Starlink mira a fornire una copertura Internet a banda larga globale e a migliorare l’accessibilità alle regioni svantaggiate di tutto il mondo.