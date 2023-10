Presentazione di Starlink Direct to Cell: servizio di telefonia cellulare fornito via satellite

Starlink, la società Internet satellitare lanciata da SpaceX, ha rivelato i suoi piani per un servizio di telefonia cellulare fornito via satellite chiamato “Starlink Direct to Cell”. Questo nuovo servizio mira a fornire una copertura ubiqua utilizzando le torri dei cellulari nello spazio, consentendo agli utenti di accedere a servizi vocali, di testo e dati tramite i propri smartphone. La cronologia presentata da Starlink indica che il servizio di testo sarà disponibile nel 2024, seguito dal servizio voce e dati nel 2025 e dal servizio IoT (Internet of Things) nel 2025.

A differenza delle opzioni di connettività dei telefoni satellitari esistenti che richiedono hardware specializzato, Starlink Direct to Cell utilizzerà i modem LTE sui suoi satelliti per trasmettere Internet direttamente agli smartphone. Ciò rappresenta un progresso significativo rispetto alle reti attuali, poiché i satelliti di Starlink operano su un'orbita inferiore di circa 550 km, rispetto ad altre reti come la rete Globalstar di Apple a 1,400 km e la rete Iridium a 781 km. Inoltre, lo sviluppo da parte di SpaceX del razzo più grande del mondo, Starship, consente il lancio di satelliti più grandi con antenne più potenti, rendendo più facile per gli smartphone connettersi ai satelliti più vicini e più grandi.

SpaceX afferma che una volta che il servizio sarà operativo, si integrerà perfettamente con gli smartphone LTE esistenti senza la necessità di hardware, firmware o app speciali. Gli utenti potranno accedere ai servizi di testo, voce e dati purché abbiano una visione chiara del cielo. Starlink apporterà modifiche hardware ai suoi satelliti per dotarli della tecnologia LTE richiesta.

Sebbene la tempistica prevista per il lancio sia soggetta a modifiche, Starlink prevede di schierare i satelliti con capacità Direct to Cell inizialmente utilizzando il razzo Falcon 9 e successivamente con la capacità maggiore del razzo Starship. Il coinvolgimento di Starship consentirà lo spiegamento di satelliti a grandezza naturale, poiché le attuali varianti “V2 Mini” vengono utilizzate a causa dei ritardi di Starship. Starlink ha collaborato con varie società di telefonia cellulare, tra cui T-Mobile, Rodgers, KDDI, Optus, One NZ e Salt, con la ricerca di ulteriori partnership.

In sintesi, Starlink Direct to Cell mira a rivoluzionare la connettività della telefonia satellitare fornendo una copertura onnipresente tramite modem LTE sui suoi satelliti. Con i progressi nella tecnologia satellitare e l’uso di satelliti più grandi, questo servizio consentirà un accesso continuo a servizi di testo, voce e dati sugli smartphone standard. Sebbene le specifiche aspettative di velocità non vengano ribadite, le affermazioni iniziali suggerivano velocità di 2-4 Mbps. L'ambiziosa tempistica del progetto di SpaceX dovrebbe essere presa con cautela, ma la società sta lavorando attivamente per lanciare questo servizio nei prossimi anni.

