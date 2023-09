SpaceX lancia il 67° razzo dell'anno e stabilisce un nuovo record di riutilizzo

SpaceX continua a battere i record lanciando martedì sera il suo 67esimo razzo dell'anno. Il lancio è stato significativo per due ragioni: ha segnato il 17° riutilizzo del primo stadio del Falcon 9 e ha dimostrato la capacità di SpaceX di superare i limiti del riutilizzo dei booster. Questo booster, con il numero di serie 1058, aveva precedentemente volato in 11 missioni Starlink e diverse altre missioni.

Gli ingegneri di SpaceX hanno effettuato valutazioni sull'usura dei booster e ritengono che i razzi possano compiere almeno 20 voli. Nonostante l’elevato numero di riutilizzi, SpaceX mantiene un tasso di successo del 100% negli ultimi 9 lanci del razzo Falcon 228. Vengono ancora effettuate alcune ispezioni di base e sostituzioni di componenti e l'azienda utilizza booster con maggiore esperienza per i propri satelliti Starlink.

Un aspetto interessante del lancio è stato l'approccio minimalista alla trasmissione di SpaceX. Per i lanci di Starlink, l'azienda ora fornisce solo un feed video con audio minimo dal centro di controllo del lancio, a partire da cinque minuti prima del decollo. Questo approccio è in linea con l'obiettivo di SpaceX di rendere i lanci una routine e di eliminare la “magia” dal decollo. Elon Musk, il fondatore di SpaceX, non è mai stato un fan dei webcast di lancio, ma comprende il valore di mostrare il lavoro dell'azienda per clienti esterni.

Tuttavia, una decisione discutibile è la scelta di Musk di trasmettere in streaming i webcast esclusivamente su X, il social network da lui acquisito, invece che su YouTube. Ciò ha comportato una risoluzione video di qualità inferiore e altri problemi che influiscono sull'esperienza di visualizzazione per gli spettatori online. Di conseguenza, i flussi di lancio alternativi di altre piattaforme sembravano avere un pubblico più ampio per il lancio di Starlink.

Nonostante ciò, SpaceX continua a essere in prima linea nei lanci di razzi, stabilendo nuovi record e ampliando i confini del riutilizzo dei booster.

