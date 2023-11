Nuove prospettive sull'autonomia strategica dell'Europa nello spazio

Il perseguimento dell’“autonomia strategica” da parte dell’Europa nello spazio è stato un tema caldo ultimamente, con il vertice spaziale europeo di inizio novembre 2023 a Siviglia che ha innescato intensi dibattiti e discussioni. Sebbene si sia parlato molto delle aspirazioni e delle intenzioni dell'Europa, è importante analizzare le politiche effettive e le strategie aziendali che ne determineranno il percorso futuro.

Innanzitutto, esaminiamo le decisioni politiche prese al vertice. L’Agenzia spaziale europea (ESA) e i ministri di vari paesi hanno dimostrato il proprio impegno nell’affrontare il cambiamento climatico e le sfide industriali attraverso l’esplorazione spaziale. Hanno sottolineato il ruolo dello spazio nel sostenere l’azione per il clima e la transizione verso un futuro più verde. L’ESA prevede di collaborare con partner internazionali e iniziative esistenti per gestire attivamente il cambiamento climatico e ridurre l’impronta ambientale dei progetti spaziali. Queste decisioni politiche indicano una forte determinazione a rendere lo spazio più accessibile, sostenibile e competitivo, posizionando l’Europa come leader nelle questioni geopolitiche legate allo spazio.

Dal punto di vista commerciale, l'ESA ha annunciato l'intenzione di sviluppare veicoli cargo commerciali per la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), seguendo le orme del programma di successo Commercial Orbital Transportation Services della NASA. Questa iniziativa mira a coinvolgere le aziende europee nello sviluppo delle capacità di trasporto merci e potrebbe espandersi per includere missioni con equipaggio in futuro. Tuttavia, vale la pena notare che l’UE sta finalizzando un contratto con SpaceX per il lancio dei satelliti di navigazione Galileo, evidenziando i limiti dei veicoli di lancio europei. Questa dipendenza da fornitori stranieri come SpaceX solleva interrogativi sulla capacità dell’Europa di raggiungere una vera autonomia nello spazio.

Inoltre, la recente “Dichiarazione congiunta trilaterale” firmata dai ministri francese, italiano e tedesco ha svelato massicci sussidi per i veicoli di lancio Ariane 6 e Vega-C. Le sovvenzioni mirano a coprire le perdite subite da questi razzi non riutilizzabili e a garantirne la competitività sul mercato. Sebbene ciò possa sostenere temporaneamente il vecchio settore dei lanciatori espandibili, solleva preoccupazioni per la mancanza di impegno dell’Europa nello sviluppo di veicoli di lancio riutilizzabili per carichi pesanti. Non investendo nella tecnologia riutilizzabile, l’Europa rischia di rimanere indietro nel settore spaziale in rapida evoluzione e di perdere potenziali opportunità di mercato.

Nel complesso, il perseguimento dell'autonomia strategica dell'Europa nello spazio richiede un approccio globale e strategico. Sebbene le decisioni politiche e le iniziative imprenditoriali svolgano un ruolo cruciale, è essenziale che l’Europa investa nei progressi tecnologici, in particolare nei veicoli di lancio riutilizzabili per carichi pesanti. Solo promuovendo l’innovazione, la collaborazione e una mentalità lungimirante l’Europa potrà davvero raggiungere il suo obiettivo di autonomia strategica nello spazio.

FAQ

D: Cos’è l’autonomia strategica nello spazio?

R: L'autonomia strategica nello spazio si riferisce alla capacità e alla disponibilità di un paese o di una regione ad accedere e utilizzare in modo indipendente le risorse spaziali per vari scopi, come la ricerca scientifica, il monitoraggio del clima e le attività commerciali.

D: Quali sono le sfide che l’Europa deve affrontare nel raggiungere l’autonomia strategica nello spazio?

R: L’Europa si trova ad affrontare sfide quali capacità limitate dei veicoli di lancio rispetto a concorrenti come SpaceX, dipendenza da fornitori stranieri e la necessità di investire in veicoli di lancio riutilizzabili per carichi pesanti per rimanere competitiva sul mercato.

D: In che modo l’Europa intende affrontare il cambiamento climatico attraverso iniziative spaziali?

R: L’Europa prevede di accelerare l’uso dello spazio per sostenere l’azione per il clima gestendo attivamente il cambiamento climatico attraverso i dati di osservazione della Terra. Mira a collaborare con partner internazionali e utilizzare le iniziative esistenti per facilitare un futuro più verde e la transizione verso la neutralità del carbonio.

D: Qual è il significato dei sussidi per Ariane 6 e Vega-C?

R: I sussidi per Ariane 6 e Vega-C mirano a coprire le perdite subite da questi razzi non riutilizzabili, garantendo la loro competitività sul mercato. Sebbene sostengano temporaneamente il vecchio settore dei lanciatori espandibili, sollevano preoccupazioni sulla mancanza di investimenti in Europa nella tecnologia riutilizzabile.

D: Come può l’Europa raggiungere una vera autonomia strategica nello spazio?

R: L’Europa può raggiungere una vera autonomia strategica nello spazio adottando approcci globali e strategici che includano decisioni politiche, iniziative imprenditoriali, investimenti in progressi tecnologici e collaborazioni con partner internazionali.