Gli astronauti completano con successo l'impegnativa missione di passeggiata spaziale

Gli astronauti Jasmin Moghbeli e Loral O'Hara hanno recentemente raggiunto un traguardo significativo completando con successo la loro prima passeggiata nello spazio. In particolare, questa ha segnato la quarta passeggiata spaziale tutta al femminile, dopo l’ultima nel gennaio 2020 intrapresa da Jessica Meir e Christina Koch.

Durante la passeggiata spaziale, Moghbeli e O'Hara hanno affrontato diverse sfide, ma la loro competenza e determinazione hanno prevalso. Il loro obiettivo principale era sostituire un cuscinetto deteriorato in uno dei meccanismi di rotazione del pannello solare della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). I meccanismi di rotazione dei pannelli solari svolgono un ruolo cruciale nel massimizzare la produzione di energia ruotando i pannelli solari esterni. Ogni meccanismo è dotato di più gruppi di cuscinetti che si fissano saldamente a un grande anello rotante.

Mentre O'Hara si concentrava sulla sostituzione del gruppo cuscinetto, Moghbeli lavorava sul fissaggio dell'isolamento attorno a un'unità di comunicazione radio guasta. Tuttavia, a causa di ritardi imprevisti durante la sostituzione del gruppo cuscinetto, non è stato possibile recuperare la scatola elettronica guasta come previsto. Invece, lo hanno preparato per la futura rimozione durante un’altra passeggiata spaziale.

Nonostante le sfide e gli ostacoli, gli astronauti sono rimasti concentrati e sono riusciti a completare in sicurezza la passeggiata spaziale di 6 ore e 42 minuti. Nel corso della missione, hanno dimostrato un eccezionale lavoro di squadra, esemplificando le capacità dell'equipaggio della ISS e il rigoroso addestramento a cui sono sottoposti.

In un messaggio dal controllo missione, l'astronauta Anne McClain ha espresso le sue congratulazioni, riconoscendo la complessità e il significato internazionale della missione. Moghbeli ha colto l'occasione per ringraziare i suoi allenatori, così come la sua famiglia e i suoi amici per il loro sostegno. Ha dedicato anche un accorato messaggio alle sue figlie gemelle, sottolineando l’importanza di perseguire i sogni.

Questa passeggiata spaziale di successo dimostra ulteriormente le straordinarie capacità degli astronauti e il loro continuo impegno nell’ampliare i confini dell’esplorazione umana. Poiché la ISS continua a fungere da piattaforma vitale per la ricerca scientifica e la collaborazione internazionale, queste passeggiate spaziali aprono la strada a progetti futuri. I successi di astronauti come Moghbeli e O'Hara ispirano tutti noi a credere che i sogni possano davvero diventare realtà.

