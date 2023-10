Gli astronauti si preparano per le passeggiate spaziali e mantengono le attrezzature sulla Stazione Spaziale Internazionale

L'equipaggio della Spedizione 70 sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) era impegnato nei preparativi per le imminenti passeggiate spaziali e nella manutenzione dell'attrezzatura per gli esercizi. Sono previste due passeggiate spaziali per il 12 e il 20 ottobre, che saranno trasmesse in diretta sulla TV della NASA. Durante la prima passeggiata spaziale, il comandante dell'ESA Andreas Mogensen e l'ingegnere di volo della NASA Loral O'Hara raccoglieranno campioni di microbi dalle superfici esterne della stazione per studiare i tipi di microbi che possono sopravvivere nel vuoto dello spazio. Questa sarà la prima passeggiata spaziale per entrambi gli astronauti. Nella seconda passeggiata spaziale, O'Hara e l'ingegnere di volo della NASA Jasmin Moghbeli rimuoveranno le apparecchiature di comunicazione radio difettose e installeranno un nuovo hardware per i pannelli solari.

Oltre ai preparativi per la passeggiata spaziale, l'equipaggio ha svolto anche attività di manutenzione. Jasmin Moghbeli ha testato le capacità di comunicazione della sua tuta spaziale, mentre Satoshi Furukawa e Loral O'Hara hanno aggiornato i componenti della cyclette nel modulo di laboratorio Destiny. Anche O'Hara, Nikolai Chub e Oleg Kononenko hanno condotto un test dell'udito, mentre Kononenko e Konstantin Borisov hanno effettuato la manutenzione di vari hardware Roscosmos nel laboratorio orbitale.

La Stazione Spaziale Internazionale, lanciata nel 1998, funge da laboratorio di ricerca e spazioporto per la collaborazione internazionale nell'esplorazione spaziale. Orbita attorno alla Terra ad un'altitudine di circa 400 chilometri e fornisce una piattaforma unica per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'esplorazione spaziale umana.

Fonte:

– NASA: https://www.nasa.gov

– Agenzia spaziale europea: https://www.esa.int

– Roscosmos: https://www.roscosmos.ru