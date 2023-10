La spedizione 70 astronauti conducono ricerche e robotica sulla Stazione Spaziale Internazionale

By

Martedì 70 ottobre quattro astronauti della Expedition 17 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) hanno svolto una giornata di lavoro leggero. Nel pomeriggio si sono concentrati sulla ricerca biologica e sulla robotica. I cosmonauti hanno continuato i preparativi per l'imminente passeggiata spaziale e hanno svolto i propri compiti di ricerca.

Gli astronauti della NASA Loral O'Hara e Jasmin Moghbeli hanno lavorato insieme alla ricerca cardiaca per lo studio CIPHER, che mira a comprendere l'impatto delle missioni spaziali a lungo termine sulle condizioni psicologiche e fisiologiche degli astronauti. Hanno anche scaricato il carico e smaltito la spazzatura all'interno della nave di rifornimento Cygnus.

Il comandante Andreas Mogensen dell'Agenzia spaziale europea (ESA) ha condotto l'esperimento Earthshine, utilizzando una fotocamera digitale nella cupola per fotografare la Luna e catturare la luce solare riflessa dalla Terra. L'ingegnere di volo Satoshi Furukawa ha testato una telecamera robotica sferica nel modulo di laboratorio Kibo.

La passeggiata spaziale originariamente pianificata da O'Hara e Mogensen è stata ritardata fino a dicembre. Nel frattempo, due cosmonauti di Roscosmos si stanno preparando per una passeggiata spaziale prevista per il 25 ottobre. Condurranno compiti di manutenzione esterna per circa sei ore e 45 minuti.

Per tutto martedì, i cosmonauti Roscosmos hanno testato i sistemi di supporto vitale e i componenti di comunicazione delle loro tute spaziali. Hanno inoltre condotto una ricerca sugli effetti dell’assenza di gravità sul cuore e hanno esplorato strategie di comunicazione migliorate tra gli equipaggi internazionali e i controllori della missione.

Konstantin Borisov, un ingegnere di volo di Roscosmos, ha collaborato allo studio del cuore e successivamente ha testato le operazioni con il braccio robotico europeo collegato al modulo scientifico Nauka.

