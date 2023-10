Preparazione per le passeggiate spaziali e studio dei microbi sulla Stazione Spaziale Internazionale

By

L'equipaggio della Spedizione 70 sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è impegnato nei preparativi per un paio di prossime passeggiate spaziali per condurre esperimenti scientifici ed eseguire attività di manutenzione. L'astronauta della NASA Loral O'Hara e l'astronauta dell'ESA Andreas Mogensen intraprenderanno la prima passeggiata spaziale il 12 ottobre. Durante questa passeggiata spaziale, raccoglieranno campioni di microbi da aree specifiche all'esterno della stazione per studiare la loro capacità di sopravvivere nel duro ambiente dello spazio. .

Le attività della passeggiata spaziale saranno trasmesse sulla TV della NASA, con un briefing preliminare previsto per le 1:8 EDT di venerdì 12 ottobre, e la passeggiata spaziale vera e propria il 8 ottobre che inizierà alle 30:XNUMX. O'Hara e Mogensen si stanno preparando per la loro passeggiata spaziale da testare le loro tute spaziali e praticare la comunicazione con i controllori di terra. Saranno assistiti dai compagni astronauti Jasmin Moghbeli e Satoshi Furukawa.

Nel frattempo, anche gli ingegneri di volo Roscosmos a bordo della ISS sono impegnati in una serie di compiti. Oleg Kononenko sta partecipando a uno studio che misura le sue risposte mentre si esercita nell'attracco di un veicolo spaziale su un computer, al fine di mantenere i membri dell'equipaggio familiari con il pilotaggio del veicolo spaziale. Konstantin Borisov sta fotografando le foreste sulla Terra per monitorare gli effetti delle attività naturali e umane.

Oltre ai preparativi per la passeggiata spaziale e agli esperimenti scientifici, l'equipaggio svolge anche attività di manutenzione sulla ISS. Stanno lavorando su un tapis roulant all'interno del modulo di servizio Zvezda e stanno conducendo varie manutenzioni elettroniche e di supporto vitale in tutto il segmento Roscosmos della stazione spaziale.

Queste attività contribuiscono agli sforzi di ricerca ed esplorazione in corso sulla ISS, migliorando la nostra comprensione dello spazio e dei suoi effetti sulla vita umana e microbica.

