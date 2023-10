Smaltimento dei satelliti: una crescente preoccupazione ambientale nello spazio

I satelliti che hanno raggiunto la fine della loro vita operativa pongono un dilemma per le agenzie spaziali. Gli attuali metodi per smaltire questi veicoli spaziali li stanno lasciando in orbita, portandoli in orbite cimiterali lontano dai satelliti operativi o dirigendoli nuovamente verso la Terra per il rientro atmosferico. Tuttavia, un recente studio condotto da ricercatori della Purdue University e della NOAA ha dimostrato che il rientro atmosferico non è privo di conseguenze.

Tradizionalmente, il rientro atmosferico è stato considerato un metodo affidabile per lo smaltimento dei satelliti in orbita terrestre bassa (LEO). Poiché negli ultimi anni LEO è diventato sempre più affollato di satelliti, questo metodo di smaltimento è diventato più popolare. Tuttavia, lo studio pubblicato negli Atti della National Academy of Sciences rivela che il rientro atmosferico sta causando la contaminazione della regione superiore dell’atmosfera terrestre con i resti vaporizzati di veicoli spaziali.

Il gruppo di ricerca ha notato un cambiamento nella composizione delle nubi ioniche lasciate dai meteoriti che entrano nell’atmosfera. Hanno scoperto che il cambiamento dell’impronta chimica di queste particelle era potenzialmente dovuto al crescente numero di veicoli spaziali che rientravano nell’atmosfera. Per confermare le loro scoperte, i ricercatori hanno collegato gli strumenti agli aerei e hanno condotto misurazioni dirette dell’atmosfera a circa 12 miglia sopra l’Alaska e gli Stati Uniti continentali.

I risultati dello studio hanno mostrato una significativa concentrazione di metalli nell’atmosfera, tra cui litio, alluminio, rame, piombo, magnesio e sodio, che seguono da vicino il rientro del satellite. Inoltre, i ricercatori hanno anche osservato che il 10% delle particelle di aerosol responsabili della protezione dello strato di ozono contenevano alluminio.

Sebbene il pieno impatto di questi risultati sull’ambiente e sul cambiamento climatico non sia ancora chiaro, i ricercatori ritengono che essi sottolineino l’impatto significativo del volo spaziale umano sul pianeta. Comprendere le conseguenze dell'aumento delle concentrazioni di metalli nell'atmosfera è fondamentale per valutare i potenziali rischi sia per lo strato di ozono che per la vita sulla superficie terrestre. Saranno necessari ulteriori studi per comprendere appieno le implicazioni dei metodi di smaltimento satellitare sull'ambiente e determinare se debbano essere esplorate strategie alternative per mitigare la contaminazione dell'atmosfera terrestre.

– Definizione: l'orbita terrestre bassa (LEO) è una regione dello spazio entro circa 2000 chilometri dalla superficie terrestre dove risiedono la maggior parte dei satelliti e la Stazione Spaziale Internazionale.

– Definizione: il rientro atmosferico è il processo mediante il quale un veicolo spaziale o un satellite entra nell'atmosfera terrestre dopo aver completato la sua missione o aver raggiunto la fine della sua vita operativa.