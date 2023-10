Come la meteorologia spaziale sta influenzando la migrazione degli uccelli

La migrazione degli uccelli è sempre stata un fenomeno affascinante, ma studi recenti stanno facendo luce sulle sfide affrontate dagli uccelli quando si tratta di navigazione. Proprio come gli esseri umani fanno affidamento sulle app di navigazione per trovare la strada, gli uccelli si trovano ad affrontare i propri problemi di navigazione a causa degli eventi meteorologici spaziali.

È stato scoperto che gli eventi meteorologici spaziali, come le esplosioni solari, interrompono la migrazione di numerose specie di uccelli, tra cui uccelli appollaiati, anatre, oche, cigni, piovanelli e pivieri. Mentre gli esseri umani non possono percepire i campi magnetici della Terra, gli uccelli e alcuni altri animali hanno sviluppato organi per percepirli. Gli uccelli spesso fanno affidamento su queste bussole interne per le migrazioni a lunga distanza, ma quando la meteorologia spaziale interferisce con i campi magnetici della Terra, li lascia disorientati e persi.

I dati raccolti dalle stazioni radar Doppler e dai magnetometri hanno rivelato che durante questi eventi meteorologici spaziali si verifica una diminuzione del 9-17% nel numero di uccelli migratori in primavera e autunno. Gli uccelli che volano di notte affrontano sfide di navigazione particolarmente difficili, soprattutto in condizioni autunnali nuvolose dove non possono fare affidamento sulle loro inaffidabili bussole interne.

Non solo gli elevati disturbi geomagnetici riducono il numero complessivo di uccelli migratori, ma li fanno anche andare alla deriva senza meta portati dal vento. È stato osservato che le forti tempeste solari autunnali fanno sì che gli uccelli volino per migliaia di chilometri attraverso le Grandi Pianure degli Stati Uniti impiegando solo tre quarti dello sforzo per combattere i venti trasversali, causando frequenti casi di perdita degli uccelli.

Comprendere l’impatto della meteorologia spaziale sulla migrazione degli uccelli è fondamentale per gli sforzi di conservazione e la gestione delle popolazioni di uccelli. Tenendo conto di queste interruzioni causate dalla meteorologia spaziale, i ricercatori possono lavorare allo sviluppo di strategie per mitigare gli effetti negativi e garantire il successo della migrazione delle specie aviarie.

