In che modo le perturbazioni meteorologiche spaziali influenzano la migrazione degli uccelli

Gli uccelli fanno affidamento sul campo magnetico terrestre per la navigazione a lunga distanza durante le migrazioni. Tuttavia, le periodiche interruzioni del campo magnetico del pianeta causate dai brillamenti solari e da altre esplosioni energetiche possono potenzialmente influenzare l’affidabilità di questi sistemi di navigazione degli uccelli.

Per comprendere meglio questo fenomeno, i ricercatori dell’Università del Michigan hanno condotto uno studio utilizzando ampi set di dati provenienti da reti di stazioni radar meteorologiche Doppler statunitensi e magnetometri a terra. Questi dispositivi misurano l’intensità dei campi magnetici locali e sono stati utilizzati per testare il possibile collegamento tra disturbi geomagnetici e interruzioni della migrazione notturna degli uccelli.

I ricercatori hanno scoperto una significativa riduzione del numero di uccelli migratori, che varia dal 9% al 17%, durante i gravi eventi meteorologici spaziali sia in primavera che in autunno. Inoltre, gli uccelli che hanno scelto di migrare durante questi eventi sembravano avere maggiori difficoltà nella navigazione, soprattutto in condizioni di cielo coperto in autunno.

Questi risultati, pubblicati negli Atti della National Academy of Sciences, forniscono prove di correlazione per relazioni precedentemente sconosciute tra le dinamiche della migrazione notturna degli uccelli e i disturbi geomagnetici. I ricercatori sottolineano che le decisioni sugli animali, compresa la migrazione degli uccelli, dipendono da condizioni ambientali che gli esseri umani potrebbero non percepire, come i disturbi geomagnetici. Inoltre, questi comportamenti possono influenzare i modelli di movimento degli animali a livello di popolazione.

Lo studio ha utilizzato i dati delle stazioni radar NEXRAD e delle stazioni magnetometriche di inventario SuperMAG per analizzare la distribuzione dei disturbi geomagnetici. Utilizzando tre stazioni magnetometriche più vicine e attive che circondano ciascuna stazione radar, i ricercatori sono stati in grado di interpolare la variazione massima del campo magnetico da condizioni di quiete ogni ora.

Questi risultati fanno luce sull’impatto delle perturbazioni meteorologiche spaziali sulla migrazione degli uccelli e sottolineano l’importanza di comprendere come le condizioni ambientali influenzano i comportamenti degli animali. Considerando fattori come i disturbi geomagnetici, i ricercatori possono acquisire una comprensione più profonda dei modelli di movimento degli animali a livello di popolazione.

Fonte:

– Gulson-Castillo et al. in PNAS, ottobre 2023. (Nessun URL fornito)