L'impatto dei veicoli spaziali sulla stratosfera e le potenziali conseguenze

Ricerche recenti suggeriscono che i frequenti viaggi di veicoli spaziali e satelliti stanno avendo un impatto significativo sullo strato incontaminato dell’atmosfera terrestre noto come stratosfera. Lo studio, condotto da ricercatori della Purdue University e della National Oceanic and Atmospheric Administration, ha utilizzato strumenti avanzati attaccati al muso degli aerei per raccogliere campioni di aria da oltre 11 miglia sopra la superficie terrestre.

I ricercatori hanno scoperto una notevole quantità di metalli, sotto forma di aerosol, persistenti nell'atmosfera. Si ritiene che questi metalli provengano dal crescente numero di lanci e ritorni di veicoli spaziali e satelliti. Incredibilmente, lo studio ha scoperto che metalli come litio, alluminio, rame e piombo provenienti dal rientro dei veicoli spaziali superano le quantità degli stessi metalli provenienti dalla polvere cosmica naturale. Inoltre, quasi il 10% delle particelle significative di acido solforico, che svolgono un ruolo cruciale nel mantenimento dello strato di ozono, contengono questi metalli presenti nei veicoli spaziali.

Le implicazioni di questa scoperta sono preoccupanti, soprattutto considerando il tasso futuro previsto di esplorazione spaziale. Si stima che fino a 50,000 ulteriori satelliti potrebbero entrare in orbita entro il 2030. Ciò significa che quasi la metà delle particelle di acido solforico stratosferico potrebbe contenere questi metalli di rientro. Le implicazioni più ampie di questa contaminazione da metalli sulla nostra atmosfera, sullo strato di ozono e sulla vita sulla Terra non sono ancora chiare, ma sono oggetto di mistero e preoccupazione.

La stratosfera è uno strato cruciale dell'atmosfera che ospita lo strato di ozono, lo scudo protettivo della Terra contro le radiazioni ultraviolette dannose. Senza lo strato di ozono la vita sulla Terra sarebbe a rischio. Mentre negli anni ’1980 lo strato di ozono era messo in pericolo dai clorofluorocarburi, recenti collaborazioni globali hanno iniziato a riparare il danno.

Lo scienziato Dan Cziczo ha osservato che la composizione delle “particelle meteoritiche” nell’atmosfera ha subito un cambiamento, attribuito all’aumento del numero di navette spaziali realizzate dall’uomo. I lanci di veicoli spaziali sono diventati più frequenti a causa dei progressi tecnologici e delle normative più flessibili, lasciando una scia metallica nell’atmosfera. Gli effetti di questa contaminazione da metalli non sono ancora completamente compresi.

L’impatto dell’occupazione umana e dei voli spaziali sul pianeta potrebbe essere più significativo di quanto si immaginasse in precedenza. Comprendere la Terra e i suoi sistemi è fondamentale per affrontare queste preoccupazioni. Questa ricerca evidenzia l’urgente necessità di ulteriori studi in questo settore.

Fonte: Atti dell'Accademia Nazionale delle Scienze