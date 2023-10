L'ascesa del turismo spaziale miliardario: uno sguardo a Virgin Galactic, Blue Origin e SpaceX

L’industria del turismo spaziale è in forte espansione, poiché aziende come Virgin Galactic, Blue Origin e SpaceX competono per offrire ai cittadini normali l’opportunità di viaggiare nello spazio. Secondo le stime di UBS, il mercato del turismo spaziale dovrebbe raggiungere un valore di mercato di 3 miliardi di dollari entro il 2030.

Virgin Galactic, guidata dall'uomo d'affari britannico Richard Branson, ha recentemente lanciato il suo terzo volo spaziale turistico. L'azienda ha superato notevoli battute d'arresto, incluso un incidente nel 2014 che ha provocato la morte di uno dei piloti. Lo stesso Branson è andato nello spazio nel luglio 2021, appena nove giorni prima di Jeff Bezos, il fondatore di Blue Origin.

Blue Origin, fondata da Bezos, ha inviato Bezos e altri tre passeggeri, tra cui il diciottenne Oliver Daemen, nello spazio nel luglio 18. Daemen ha vinto il suo posto sul volo attraverso una lotteria di biglietti, una mossa di Blue Origin per fare turismo spaziale più accessibile. Bezos ha descritto l’esperienza come “il miglior giorno di sempre”.

SpaceX, fondata da Elon Musk, ha adottato un approccio diverso, concentrandosi sulla promozione della divisione comunicazione dell'azienda piuttosto che sulla partecipazione a voli spaziali con equipaggio. Tuttavia, SpaceX ha lanciato missioni private, inclusa una nel settembre 2021 che includeva il miliardario Jared Isaacman e altri tre passeggeri. Questo ha segnato il primo volo privato della compagnia.

Sia SpaceX che Virgin Galactic offrono programmi di formazione per i loro turisti spaziali. Questi programmi sono meno rigorosi di quelli per gli astronauti della NASA e sono compresi nel costo del biglietto. Virgin Galactic collabora anche con la NASA per sviluppare programmi di addestramento per astronauti privati.

L’industria del turismo spaziale attira sia individui facoltosi che coloro che hanno vinto biglietti attraverso lotterie o concorsi. L’elevato costo dei voli spaziali, attualmente attorno al mezzo milione di dollari, non ha scoraggiato gli appassionati di tutto il mondo.

In conclusione, il turismo spaziale miliardario è in aumento, con aziende come Virgin Galactic, Blue Origin e SpaceX che offrono ai cittadini normali la possibilità di viaggiare nello spazio. Con un mercato che dovrebbe raggiungere i 3 miliardi di dollari entro il 2030, è chiaro che il fascino dell’esplorazione spaziale va oltre le rivalità nazionali e ora è nelle mani dei miliardari e delle loro compagnie spaziali.

