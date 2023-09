L'Agenzia spaziale britannica porta il tour Space For Everyone a Plymouth

Il tour Space For Everyone dell'Agenzia spaziale britannica si sta dirigendo a Plymouth, offrendo ai visitatori la possibilità di conoscere il ruolo dello spazio nella vita di tutti i giorni. Il road show itinerante comprende varie mostre interattive, come una replica di un razzo spaziale di 21 metri (72 piedi) e visori per realtà virtuale per un'esperienza ravvicinata del lancio di un razzo nel Regno Unito.

L'obiettivo principale del tour è suscitare interesse per le opportunità di carriera legate allo spazio, che vanno dall'ingegneria alla programmazione informatica. Matt Archer, direttore dei lanci presso l'Agenzia spaziale britannica, sottolinea la diversità di background e competenze richieste nel settore spaziale del Regno Unito. Mettendo in mostra il settore e i suoi entusiasmanti percorsi di carriera, il tour mira a ispirare la prossima generazione di talenti spaziali nostrani.

L'evento si svolgerà presso la Piazza di Plymouth da giovedì a lunedì e l'ingresso è gratuito per tutti i partecipanti. Questa opportunità unica consente alle persone di esplorare le meraviglie dello spazio e di ottenere informazioni dettagliate sul crescente programma spaziale britannico.

Il tour Space For Everyone dell'Agenzia spaziale britannica funge da piattaforma educativa per coinvolgere il pubblico nei progressi e nelle possibilità dell'esplorazione spaziale. Serve a ricordare che lo spazio non è limitato agli astronauti e agli scienziati, ma che svolge un ruolo fondamentale nella nostra vita quotidiana e offre vaste opportunità di carriera.

Questa iniziativa è in linea con l’impegno più ampio del Regno Unito nel settore spaziale, poiché il Paese mira a diventare un leader globale nel settore. Ispirando i giovani e mettendo in mostra la diversità dei ruoli all'interno del settore, l'Agenzia spaziale britannica spera di coltivare il talento e le competenze necessarie per plasmare il futuro dell'esplorazione spaziale.

