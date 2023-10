Le tempeste geomagnetiche influenzano la capacità di navigazione degli uccelli migratori, secondo uno studio

By

Le tempeste geomagnetiche, che si verificano a seguito di eruzioni solari o espulsioni di massa coronale, possono avere un impatto sui campi magnetici della Terra e avere un effetto inaspettato sugli uccelli migratori. Un recente studio pubblicato negli Atti della National Academy of Sciences rivela che gli uccelli migratori tendono a rimanere a terra durante gravi eventi meteorologici spaziali invece di volare, incontrando difficoltà nella navigazione a causa dell’interruzione del campo magnetico terrestre.

Lo studio, condotto da ricercatori dell’Università del Michigan, ha analizzato un set di dati di 23 anni sulla migrazione degli uccelli attraverso le Grandi Pianure, insieme a dati a lungo termine sugli eventi meteorologici spaziali provenienti dalle stazioni radar meteorologiche Doppler e dagli strumenti di misurazione del magnetismo. Hanno scoperto che il numero di uccelli migratori che volano durante le tempeste geomagnetiche è diminuito dal 9 al 17%. Anche gli uccelli che volavano avevano difficoltà a trovare la strada verso la loro destinazione.

Gli uccelli e altri animali utilizzano il campo magnetico terrestre per orientarsi e navigare, basandosi sulla variazione geografica dell'inclinazione e dell'intensità del campo magnetico. Sebbene questa capacità sia stata studiata principalmente nei piccioni e nei piccoli uccelli canori, si ritiene che sia presente in molte specie di uccelli.

Durante le tempeste geomagnetiche, gli uccelli che migrano di notte affrontano sfide nella navigazione, poiché fanno affidamento su segnali di navigazione celesti insieme al campo magnetico. Lo studio suggerisce che gli uccelli potrebbero perdersi più spesso in determinate condizioni geomagnetiche. Si è scoperto anche che gli uccelli erano più propensi a spostarsi con il vento piuttosto che a fare uno sforzo per volare in una direzione specifica durante i temporali.

Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere fino a che punto gli uccelli si perdono durante le tempeste geomagnetiche e l’impatto della deriva portata dal vento sui loro schemi migratori complessivi. Tuttavia, questo studio fa luce sull’intricata relazione tra gli eventi meteorologici spaziali, il campo magnetico terrestre e il comportamento degli uccelli migratori.

– Atti dell’Accademia Nazionale delle Scienze, DOI: 10.1073/pnas.2306317120