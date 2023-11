Nuove attività di passeggiate spaziali ed esami medici per l'equipaggio della Expedition 70

By

Gli astronauti della NASA Jasmin Moghbeli e Loral O'Hara, parte dell'equipaggio della Expedition 70 sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), hanno recentemente completato una passeggiata nello spazio per sostituire un gruppo cuscinetto rotante sul giunto rotante alfa solare di babordo. Questo giunto consente agli array di inseguire il Sole e generare elettricità per alimentare la stazione. Dopo la passeggiata spaziale, gli astronauti sono stati sottoposti a esami medici post-passeggiata spaziale, misurando segni vitali come temperatura, pressione sanguigna e polso.

Oltre agli esami medici, Moghbeli e O'Hara hanno svolto vari compiti, tra cui pulire la camera di equilibrio di Quest e disattivare le loro tute spaziali. Hanno anche partecipato a valutazioni cognitive e si sono collegati ai computer per ulteriori attività di ricerca. Moghbeli ha effettuato il downlink delle immagini catturate durante la passeggiata spaziale e O'Hara ha scattato fotografie dei guanti della tuta spaziale per l'ispezione e l'analisi da parte dei controllori della missione a terra.

Mentre le attività della passeggiata spaziale e post-passeggiata erano in corso, il comandante Andreas Mogensen, l'ingegnere di volo Satoshi Furukawa e altri astronauti hanno partecipato a una conferenza con specialisti di terra per discutere delle attività della passeggiata spaziale del giorno precedente. Hanno esaminato i progressi della missione, condiviso gli aggiornamenti e cercato ulteriori indicazioni.

Nel frattempo, i residenti della ISS sono impegnati in varie attività di ricerca e manutenzione. Il cosmonauta Nikolai Chub ha esplorato veicoli spaziali e tecniche di pilotaggio robotico per future missioni planetarie e ha testato una stampante 3D che potrebbe ridurre la dipendenza dalle missioni di rifornimento dalla Terra. I cosmonauti Oleg Kononenko e Konstantin Borisov si sono concentrati sul mantenimento del supporto vitale e dell'hardware elettronico.

L'equipaggio dell'Expedition 70 continua a svolgere i propri incarichi, contribuendo alla ricerca scientifica, allo sviluppo tecnologico e all'esplorazione spaziale umana sulla ISS.

FAQ:

1. Qual è lo scopo del gruppo cuscinetto estraibile sulla ISS?

Il gruppo cuscinetto a rotelle sul giunto rotante Solar Alpha di babordo della ISS consente ai pannelli solari di inseguire il Sole e generare elettricità per alimentare la stazione.

2. Quali attività hanno svolto gli astronauti dopo la passeggiata spaziale?

Dopo la passeggiata spaziale, gli astronauti sono stati sottoposti a esami medici, hanno ripulito la camera di equilibrio di Quest, hanno disattivato le loro tute spaziali e hanno partecipato a valutazioni cognitive.

3. Quali attività di ricerca sono state svolte sulla ISS?

I residenti della ISS hanno studiato le future tecniche di pilotaggio e la produzione spaziale. Si sono inoltre impegnati in vari esperimenti e test, tra cui l’esplorazione di veicoli spaziali e tecniche di pilotaggio robotico, il test di una stampante 3D e la manutenzione del supporto vitale e dell’hardware elettronico.