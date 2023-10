Una perdita esterna alla Stazione Spaziale Internazionale spinge la NASA a riprogrammare le passeggiate spaziali

La NASA è stata costretta a modificare la data di una prossima passeggiata spaziale e a rinviarne un'altra a seguito di una perdita di refrigerante esterno presso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La perdita ha avuto origine da un radiatore di riserva collegato al modulo russo Nauka. Sebbene il liquido refrigerante non sia tossico o pericoloso per l’equipaggio, la NASA sta prendendo precauzioni per evitare che penetri nei sistemi interni e causi il degrado delle apparecchiature nel tempo.

A causa della situazione, la passeggiata spaziale prevista per giovedì 19 ottobre è stata riprogrammata per una data successiva. Le attività pianificate per la passeggiata spaziale non sono urgenti e non avranno alcun impatto sulle operazioni della ISS. La seconda passeggiata spaziale, originariamente prevista per lunedì 30 ottobre, procederà come previsto. Ciò segnerà le prime escursioni in assoluto fuori dalla stazione per gli astronauti della NASA Loral O'Hara e Jasmin Moghbeli. Durante la passeggiata spaziale, rimuoveranno una scatola elettronica difettosa e sostituiranno un gruppo cuscinetto estraibile sul giunto rotante Solar Alpha del traliccio portuale, consentendo ai pannelli solari della stazione spaziale di inseguire il sole.

Nel frattempo, un'altra passeggiata spaziale, attualmente in attesa di essere riprogrammata, coinvolgerà O'Hara e l'astronauta dell'Agenzia spaziale europea Andreas Mogensen. La loro missione include la raccolta di campioni dall'esterno della stazione per determinare l'esistenza di microrganismi. Sostituiranno inoltre una telecamera ad alta definizione ed eseguiranno lavori di manutenzione in preparazione per future passeggiate spaziali.

Questo non è il primo incidente che compromette le operazioni della ISS a causa di una perdita di liquido refrigerante. Lo scorso dicembre, una navicella spaziale Soyuz ha subito una perdita di liquido refrigerante dopo essere stata colpita da un piccolo meteoroide, con conseguente prolungamento del soggiorno dell'astronauta della NASA e di due cosmonauti russi di sei mesi. La causa della recente perdita sul radiatore del modulo Nauka è ancora sconosciuta.

Fonte: NASA

Definizioni:

– Stazione Spaziale Internazionale (ISS): una stazione spaziale abitabile in orbita terrestre bassa. Serve come un laboratorio in cui gli equipaggi conducono ricerche scientifiche ed eseguono esperimenti.

– Refrigerante: un fluido o un gas utilizzato per regolare la temperatura nei sistemi meccanici, come il sistema di raffreddamento della ISS.

– Passeggiata spaziale: un'attività eseguita dagli astronauti all'esterno della loro navicella spaziale mentre si trovano nello spazio.

– Radiatore: dispositivo che trasferisce il calore da un mezzo all'altro, tipicamente installato in sistemi che generano calore in eccesso.

– Gruppo cuscinetto estraibile: un meccanismo che consente rotazione e movimento fluidi in alcuni sistemi di giunzione. In questo caso, consente la rotazione dei pannelli solari della ISS.