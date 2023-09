L'astronauta della NASA e i cosmonauti russi tornano sulla Terra dopo un lungo soggiorno nello spazio

Un astronauta della NASA e due cosmonauti russi sono tornati sulla Terra dopo aver trascorso più di un anno nello spazio. Grazie al suo soggiorno prolungato, l'astronauta americano Frank Rubio ha stabilito un nuovo record per il volo spaziale statunitense più lungo. Il trio è atterrato in una zona remota del Kazakistan utilizzando una capsula Soyuz che è stata portata d'urgenza in sostituzione. Il loro viaggio originale era stato colpito da spazzatura spaziale e aveva perso tutto il liquido refrigerante mentre erano attraccati alla Stazione Spaziale Internazionale.

Originariamente prevista come missione di 180 giorni, la loro permanenza fu estesa a 371 giorni. Ciò significa che Rubio ha trascorso più di due settimane in più nello spazio rispetto a Mark Vande Hei, che in precedenza deteneva il record di resistenza della NASA per un singolo volo spaziale. Tuttavia, la Russia detiene ancora il record mondiale per il volo spaziale più lungo, stabilito a metà degli anni ’1990 con 437 giorni.

La capsula Soyuz che riportò indietro Rubio e i cosmonauti era una sostituzione lanciata a febbraio. Si ritiene che la loro capsula originale sia stata danneggiata dalla spazzatura spaziale, causando un guasto al sistema di raffreddamento. Ciò comportava il rischio di un pericoloso surriscaldamento sia per la capsula che per i suoi occupanti. Di conseguenza, la capsula vuota è stata riportata sulla Terra mentre l'equipaggio aspettava il lancio di una nuova capsula Soyuz. I sostituti dell'equipaggio sono finalmente arrivati ​​quasi due settimane fa.

Rubio ha notato che l’aspetto psicologico di trascorrere così tanto tempo nello spazio è stato più difficile di quanto si aspettasse. Durante la sua missione ha mancato importanti traguardi familiari. Tuttavia, potrebbe mantenere il suo nuovo record per un po’, poiché la NASA attualmente non ha piani per missioni spaziali della durata di un anno.

<p-Sources: The Associated Press