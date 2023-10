By

La NASA ha recentemente rilasciato un'immagine accattivante di Giove che ha lasciato sconcertati sia gli astronomi che gli appassionati. La fotografia, scattata il 7 settembre durante il 54esimo sorvolo ravvicinato della navicella spaziale Juno, mostra l'enigmatico “volto” del pianeta gigante in agguato sulla sua superficie. La vista peculiare cattura un'area conosciuta come Jet N7 nelle regioni settentrionali di Giove, mostrando nuvole turbolente e tempeste lungo il terminatore.

Le distinte nuvole vorticose di Giove si prestano facilmente alla pareidolia, il fenomeno psicologico in cui la mente umana percepisce forme riconoscibili come volti all'interno di schemi casuali. Lo scienziato cittadino Vladimir Tarasov ha sapientemente realizzato questa immagine accattivante utilizzando i dati RAW dello strumento JunoCam, offrendo una prospettiva unica su uno dei misteri più intriganti del nostro sistema solare.

L'inquietante fotografia, rilasciata appositamente dalla NASA pochi giorni prima di Halloween, il 25 ottobre, ha fatto paragoni con l'arte cubista di Pablo Picasso. In un post su Twitter, la NASA ha dichiarato: “Le nuvole vorticose di Giove sembrano formare un volto umano accigliato. Metà dell’immagine è nell’oscurità del lato notturno del pianeta, facendo quasi sembrare che il volto stia sbirciando da dietro una porta”.

Le opinioni variano tra gli osservatori riguardo all'identità del volto misterioso, alcuni lo paragonano a Squidward di Spongebob Squarepants, mentre altri lo percepiscono come un uomo pesantemente tatuato. Indipendentemente dalle interpretazioni, questa scoperta inquietante ha fornito agli scienziati l’opportunità di approfondire le intriganti dinamiche dell’atmosfera di Giove.

Le nuvole vorticose su Giove, responsabili del volto inquietante, derivano dai turbolenti sistemi meteorologici del pianeta. Le potenti tempeste generano venti a getto, che a loro volta creano cicloni e anticicloni. In particolare, le recenti scoperte del telescopio spaziale James Webb hanno rivelato una corrente a getto ad alta velocità nella stratosfera inferiore di Giove, situata a circa 25 miglia sopra le nuvole del pianeta e che si estende per oltre 3,000 miglia con velocità del vento che superano le 320 miglia all'ora.

Giove rimane un affascinante enigma celeste, e ogni scoperta offre uno sguardo sulle affascinanti complessità di questo gigante gassoso. Mentre gli scienziati continuano a svelare i misteri del nostro sistema solare, la “faccia” minacciosa su Giove ci ricorda che c’è molto altro da esplorare e comprendere nella vastità dello spazio.

Domande frequenti (FAQ)

Cosa significa pareidolia?

La pareidolia è un fenomeno psicologico in cui la mente umana percepisce modelli o forme familiari, come i volti, in stimoli casuali o ambigui.

Cosa sono le correnti a getto?

Le correnti a getto si riferiscono a correnti d'aria strette e a flusso rapido che si trovano nell'atmosfera terrestre. Su Giove, correnti a getto simili sono generate da potenti tempeste, creando cicloni e anticicloni nei turbolenti sistemi meteorologici del pianeta.

Cos'è il telescopio spaziale James Webb?

Il James Webb Space Telescope (JWST) è un grande osservatorio spaziale che sarà lanciato dalla NASA nel 2021. Il suo scopo principale è osservare oggetti e fenomeni astronomici, fornendo preziose informazioni sulla formazione e l'evoluzione dell'universo.

##Fonte

Fatto originale dall'articolo originale: la NASA ha rilasciato un'immagine che mostra Giove con una "faccia" inquietante sulla superficie giusto in tempo per Halloween.