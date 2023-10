Una straordinaria immagine di galassie interagenti: Arp 142

By

Arp 142, una coppia di galassie interagenti, è stata catturata nel giugno 2013 e si trova a 326 milioni di anni luce di distanza nella costellazione dell'Idra. L'immagine, recentemente mostrata dall'Agenzia spaziale europea, presenta l'illusione di una figura simile a un uccello che custodisce un uovo, lasciando gli spettatori a indovinare se assomigli a un colibrì, a un pinguino o a una subdola focena che striscia sulla spiaggia.

Questa incredibile immagine della pareidolia, la tendenza degli esseri umani a vedere oggetti o schemi familiari in oggetti non correlati, è creata dall'interazione gravitazionale tra le due galassie. Le due galassie si chiamano NGC 2936 e NGC 2937, dove NGC 2936 è una galassia a spirale standard e NGC 2937 una piccola galassia ellittica.

Quando due galassie si avvicinano troppo l'una all'altra, la loro gravità inizia a distorcersi e ad influenzarsi a vicenda. In alcuni casi le galassie si fondono, mentre in altri si dividono a vicenda. La galassia a spirale più grande, NGC 2936, mostra i resti del suo nucleo luminoso, somigliando ad un “occhio” nell’illusione dell’uccello. Tuttavia, i suoi bracci a spirale sono ora trasformati in strisce deformate di blu e rosso all'interno del corpo dell'uccello.

Questa immagine ha attirato nuovamente l'attenzione poiché gli scienziati utilizzano il telescopio spaziale Hubble per catalogare galassie particolari. Arp 142 è stata aggiunta al catalogo delle galassie peculiari osservate dalla Advanced Camera for Surveys di Hubble come parte dell'Atlante delle galassie peculiari. Pubblicato originariamente nel 1966 dall'astronomo americano Halton Arp, questo catalogo è costituito da galassie che interagiscono e si fondono.

L'immagine di Arp 142 è stata catturata utilizzando una combinazione di luce visibile e infrarossa dalla Wide Field Camera 3 di Hubble. Questa fotocamera è stata installata nel 2009 durante la missione di manutenzione finale della navetta spaziale Atlantis e da allora il telescopio spaziale Hubble non è stato più visitato .

Fonti: ESA, NASA