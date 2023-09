Il Solar Orbiter cattura immagini della corona solare, rivelando nuove intuizioni

By

La navicella spaziale Solar Orbiter, sviluppata dall'Agenzia spaziale europea in collaborazione con la NASA, ha catturato immagini della corona solare, l'atmosfera esterna più calda del sole. La corona è stata a lungo un mistero per gli scienziati a causa della sua temperatura estrema, che è 150 volte più calda della superficie del sole. La corona è anche responsabile della produzione del vento solare, particelle cariche che possono avere un impatto significativo sui satelliti e sulle reti elettriche.

L'Extreme Ultraviolet Imager (EUI) del Solar Orbiter è stato in grado di catturare immagini della corona utilizzando una piccola modifica allo strumento. Un ingegnere ha aggiunto un “pollice” all'otturatore della fotocamera, che ha permesso di catturare la corona bloccando al contempo il riflesso della superficie solare. Questa semplice modifica ha consentito agli scienziati di osservare più in profondità questa regione dell'atmosfera solare, che è stata esplorata raramente.

Le immagini catturate della corona sono un insieme di dati provenienti da due veicoli spaziali. L'immagine del disco solare è stata scattata dalla navicella spaziale STEREO della NASA, mentre l'immagine ultravioletta della corona è stata scattata dall'EUI di Solar Orbiter. Combinando queste immagini, gli scienziati ora hanno una migliore comprensione della corona e della sua connessione con la produzione dell’eolico solare.

Solar Orbiter, lanciato nel febbraio 2020, è dotato di sei telescopi ultravioletti che stanno fornendo le prime osservazioni da vicino al sole. Queste osservazioni aiuteranno gli scienziati a svelare i misteri della corona e a comprendere ulteriormente le dinamiche della nostra stella più vicina.

Le immagini catturate hanno il potenziale per scoprire nuove informazioni sulla fisica e sulle strutture magnetiche della corona. Gli scienziati sperano che queste immagini forniscano informazioni preziose che possano essere utilizzate per comprendere e prevedere meglio l’attività solare, portando infine a misure più efficaci per proteggere i satelliti e le reti elettriche dagli effetti del vento solare.

