La collisione cosmica di Arp 107: un'immagine accattivante ripresa dal telescopio spaziale Hubble

Arp 107, una coppia di galassie nel mezzo di una collisione, è stata catturata dal telescopio spaziale Hubble il 18 settembre 2023. Situata a 465 milioni di anni luce di distanza nella costellazione del Leone Minore, questa immagine mostra l'affascinante incontro di due galassie di diverso tipo.

L'immagine rivela una grande galassia sulla sinistra, che mostra un singolo braccio di spirale che emana dal suo nucleo. La polvere e il gas all'interno di questa galassia brillano ovunque, creando uno spettacolo cosmico affascinante. Al contrario, la galassia più piccola a destra sembra essere composta principalmente da un nucleo luminoso. A collegare queste peculiari galassie c’è un delicato ponte di polvere e gas.

La galassia più grande appartiene a una categoria nota come galassie di Seyfert. Si tratta di galassie a spirale con un nucleo galattico attivo eccezionalmente luminoso, alimentato da un buco nero supermassiccio. Le galassie di Seyfert, come questa, con le loro caratteristiche uniche, costituiscono circa un decimo di tutte le galassie conosciute.

Le galassie interagenti e in fusione, come Arp 107, furono identificate e documentate per la prima volta dal famoso astronomo americano Halton Arp. Nel 1966 pubblicò il suo “Atlante delle galassie particolari”, contribuendo in modo significativo alla nostra comprensione di questi fenomeni celesti. Negli ultimi anni, il telescopio spaziale Hubble ha utilizzato la sua Advanced Camera for Surveys per osservare e studiare varie galassie peculiari, tra cui Arp-Madore 417-391 e la sorprendente tripletta galattica Arp 248.

Osservare Arp 107 e galassie simili è impegnativo a causa della loro visibilità. Anche quando il Leone Minore è alto nel cielo durante la primavera dell'emisfero settentrionale, queste galassie rimangono sfuggenti. Un'esperienza alternativa si può però ottenere puntando il telescopio verso M51, comunemente conosciuta come la galassia Whirlpool. Situata tra Alkaid, la stella terminale del manico dell'Orsa Maggiore, e Cor Caroli nella costellazione dei Canes Venatici, la galassia Vortice presenta una grande galassia a spirale in interazione con una galassia nana vicina. Nonostante la loro distanza di 27 milioni di anni luce dalla Via Lattea, offrono un'osservazione luminosa e accessibile a telescopi di varie dimensioni.

