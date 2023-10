La Nebulosa dell'Anima: uno spettacolo affascinante nel cielo notturno

By

La Nebulosa Anima, conosciuta anche come Westerhout 5 o IC 1848, è uno straordinario oggetto celeste situato a circa 7,000 anni luce dalla Terra nella costellazione di Cassiopea. Risiede nel braccio a spirale di Perseo della Via Lattea e recentemente ha attirato l'attenzione degli astronomi con la sua straordinaria bellezza.

Una nuova immagine catturata dal telescopio spaziale Hubble, pubblicata a fine settembre, rivela una struttura scura a forma di girino sullo sfondo di un mare di colore rosso vibrante. Questo mare è in realtà una nebulosa, una vasta nuvola di polvere e gas nello spazio. Per essere più precisi si tratta di una nebulosa a emissione, ovvero una nube diffusa di gas elettricamente carico che emette luce propria. La Nebulosa Anima appare rossa perché emette luce H-alfa, il risultato degli atomi di idrogeno che rilasciano luce quando i loro elettroni diventano meno energetici.

L'immagine mostrava la presenza di un globulo gassoso in evaporazione (EGG) all'interno della nebulosa. Gli EGG sono dense sacche di idrogeno molecolare che si trovano nelle regioni in cui si stanno formando le stelle. Similmente alla schiusa delle uova, gli UOVA hanno il potenziale di collassare sotto il loro stesso peso e dare alla luce giovani stelle. Tuttavia, l’UOVO all’interno della Nebulosa dell’Anima si distingue dagli altri. Conosciuto come globulo 2008 KAG13 e J025838.6+604259, è un UOVO staccato e fluttuante con una distinta forma "testa-coda". Questa caratteristica unica lo rende un argomento di studio intrigante.

A differenza di altri EGG collegati all'interno di una nebulosa, il frEGG (come viene affettuosamente chiamato) agisce come un bozzolo, proteggendo le piccole stelle dagli effetti dannosi delle radiazioni ultraviolette emesse dalle stelle vicine. Il gas denso all'interno di frEGG e EGG fornisce un ambiente favorevole alla formazione di stelle nascenti. Questo eccezionale frEGG mette alla prova la nostra comprensione della formazione stellare e rappresenta un’entusiasmante opportunità per ulteriori ricerche.

La Nebulosa Anima, parte della più grande Nebulosa Cuore e Anima (IC 1805), è una destinazione popolare per gli astronomi, soprattutto durante l'inverno dell'emisfero settentrionale. Osservare questa regione di formazione stellare con un telescopio ci permette di ammirare le meraviglie dell'universo e apprezzare gli intricati processi che modellano il nostro ambiente cosmico.

