Il potenziale crescente dell’estrazione mineraria spaziale: uno sguardo al futuro

Mentre le agenzie spaziali e le aziende private continuano a esplorare le possibilità dell’estrazione mineraria spaziale, gli economisti stanno ora considerando la potenziale crescita e le sfide di questo settore emergente. Con la domanda di metalli critici utilizzati in varie tecnologie di energia pulita, come l’elettronica, i pannelli solari, le turbine eoliche e i componenti delle auto elettriche, l’estrazione mineraria spaziale potrebbe contribuire in modo significativo alla produzione di queste preziose risorse.

Un recente studio di Ian Lange della Colorado School of Mines, in collaborazione con un ricercatore del Fondo monetario internazionale, approfondisce la modellazione della crescita dell’estrazione mineraria spaziale rispetto alla tradizionale estrazione mineraria della Terra. Lo studio prevede che entro i prossimi 30-40 anni la produzione di alcuni metalli dallo spazio potrebbe superare quella della Terra. Gli asteroidi metallici, ad esempio, contengono oltre mille volte più nichel della crosta terrestre, insieme a concentrazioni significative di cobalto, ferro, platino e altri metalli.

La diminuzione dei costi dei lanci spaziali, grazie ai razzi riutilizzabili sviluppati da aziende come SpaceX e Rocket Lab, ha reso l’estrazione spaziale più fattibile. Questa riduzione dei costi di lancio, unita all’abbondanza di metalli preziosi negli asteroidi, rappresenta un’opportunità unica per l’industria. L’estrazione di queste risorse potrebbe anche potenzialmente evitare i costi sociali e ambientali associati all’estrazione della Terra, come il lavoro minorile, le violazioni dei diritti umani, la deforestazione e l’inquinamento delle riserve idriche.

Tuttavia, ci sono ancora sfide da superare. Gli attuali metodi di raffinazione fanno molto affidamento sulla gravità, rendendo difficile l’estrazione dei metalli in ambienti di microgravità. Inoltre, attualmente non esiste un quadro giuridico per regolamentare le attività minerarie spaziali, sollevando preoccupazioni sull’impatto ambientale e sulla sostenibilità delle risorse. Gli esperti di etica spaziale sostengono pratiche responsabili, garantendo che gli asteroidi non vengano distrutti durante le operazioni minerarie e che le risorse siano lasciate a beneficio delle generazioni future.

Sebbene l’estrazione spaziale possa dover affrontare le proprie preoccupazioni ambientali, il suo potenziale di fornire metalli critici senza danneggiare gli ecosistemi o fare affidamento su pratiche minerarie non etiche sulla Terra è incoraggiante. Con l’avanzare della tecnologia e la crescita del settore, sarà fondamentale stabilire regolamenti e quadri per guidare le operazioni di estrazione spaziale e garantire un’estrazione responsabile delle risorse nel cosmo.

