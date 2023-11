Il comando dei sistemi spaziali annuncia 21 missioni di lancio per ULA e SpaceX

In uno sviluppo entusiasmante per l’industria spaziale, lo Space Systems Command ha annunciato che 21 missioni di lancio sono state assegnate a United Launch Alliance (ULA) e SpaceX come parte del contratto di Fase 2 del National Security Space Launch (NSSL). Queste missioni, previste per l’anno fiscale 2024, segnano l’ultimo anno del contratto di Fase 2 e dovrebbero svolgersi nei prossimi due o tre anni.

Il contratto NSSL Fase 2, vinto da ULA e SpaceX nel 2020, si è rivelato uno sforzo significativo per la Space Force. Nel corso di cinque anni sono state ordinate un totale di 48 missioni, superando la stima iniziale di 34 missioni. Vale la pena notare che finora è stata lanciata solo una missione, evidenziando la complessa pianificazione e preparazione richiesta per ogni lancio.

Sebbene ULA e SpaceX abbiano ricevuto un numero significativo di missioni attraverso il contratto di Fase 2, ciascuna azienda ha dovuto affrontare una serie di sfide. Il primo lancio di Fase 2 di ULA, USSF-51, è previsto per marzo 2024, mentre le missioni di SpaceX includono USSF-52 e USSF-124, quest'ultima è una missione dell'Agenzia per la difesa missilistica.

Con il nuovo razzo dell'ULA, Vulcan Centaur, selezionato per lanciare le missioni della Fase 2, i suoi progressi sono stati ostacolati da ritardi. I voli di certificazione per Vulcan Centaur sono programmati nei prossimi mesi, con la prima missione NSSL di Fase 2, USSF-106, prevista dopo il completamento di questi voli.

Le assegnazioni per le missioni della Fase 2 hanno comportato un leggero spostamento nella distribuzione tra ULA e SpaceX. ULA originariamente vinse il 60% delle missioni, mentre SpaceX vinse il 40%. Tuttavia, sulla base degli ultimi incarichi, ULA ora intraprenderà il 54% delle missioni, mentre SpaceX gestirà il restante 46%.

Le missioni assegnate abbracciano una serie di obiettivi, tra cui ricognizione nazionale, allarme missilistico, consapevolezza del dominio spaziale e tracciamento missilistico. Missioni degne di nota includono USSF-57, che lancerà il primo dei tre satelliti geostazionari a infrarossi persistenti di prossima generazione per l'allarme missilistico, e USSF-25, che lancerà il veicolo spaziale termico nucleare DRACO (Demostration Rocket for Agile Cislunar Operations) della DARPA.

In conclusione, l’annuncio di queste 21 missioni di lancio rappresenta una pietra miliare significativa nel contratto della Fase 2 della NSSL. La collaborazione tra ULA e SpaceX, insieme al supporto dello Space Systems Command, dimostra la dedizione nel fornire risorse critiche ai combattenti, aprendo al contempo la strada alla futura esplorazione spaziale e ai progressi nella sicurezza nazionale.

Domande frequenti (FAQ)

1. Cos'è il contratto NSSL Fase 2?

Il contratto NSSL Fase 2 è un contratto assegnato a United Launch Alliance (ULA) e SpaceX dalla Space Force. Prevede il lancio di missioni per scopi di sicurezza nazionale per un periodo di cinque anni.

2. Quante missioni erano assegnate nel contratto della Fase 2?

Per il contratto di Fase 48 sono state assegnate un totale di 2 missioni, anche se finora è stata lanciata solo una missione.

3. Quante missioni sono state assegnate a ULA e SpaceX?

ULA ha ricevuto 11 missioni, mentre SpaceX ha ricevuto 10 missioni per l'anno fiscale 2024.

4. Quali sfide hanno affrontato ULA e SpaceX nel contratto di Fase 2?

Il nuovo razzo dell'ULA, Vulcan Centaur, ha subito ritardi, che hanno influito sulla sua capacità di lanciare missioni di Fase 2. SpaceX ha anche dovuto affrontare una serie di sfide nel portare a termine le missioni assegnate.

5. Quali sono alcune missioni importanti nel contratto della Fase 2?

Missioni degne di nota includono USSF-57, che lancerà satelliti geostazionari per l'allarme missilistico, e USSF-25, che lancerà il veicolo spaziale termico nucleare Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations (DRACO) della DARPA.