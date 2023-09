Successo astronomico: la capsula della NASA trasporta sulla Terra il campione di asteroide più grande mai visto

Una capsula spaziale della NASA che trasporta il più grande campione di suolo mai raccolto da un asteroide è tornata con successo sulla Terra. La capsula, rilasciata dalla navicella spaziale robotica OSIRIS-REx, è atterrata nel deserto dello Utah, consegnando l'esemplare celeste agli scienziati. Questa pietra miliare segna il culmine di una missione congiunta di sei anni tra la NASA e l’Università dell’Arizona. È solo la terza volta nella storia che un campione di asteroide viene riportato sulla Terra per essere analizzato, e questo campione è di gran lunga il più grande.

Il campione è stato raccolto dall’asteroide Bennu, un “oggetto vicino alla Terra” ricco di carbonio che passa relativamente vicino al nostro pianeta ogni sei anni. Bennu è di grande interesse per gli scienziati in quanto è una reliquia del primo sistema solare, che contiene preziosi indizi sulle origini e sullo sviluppo di pianeti rocciosi come la Terra. Si ritiene che gli asteroidi come Bennu possano contenere anche molecole organiche necessarie per l'emergere della vita.

La navicella spaziale OSIRIS-REx è stata lanciata nel settembre 2016 e ha raggiunto Bennu nel 2018. Dopo aver trascorso quasi due anni in orbita attorno all'asteroide, la navicella spaziale ha raccolto con successo un campione del materiale superficiale sciolto nell'ottobre 2020. Ha poi intrapreso un viaggio di ritorno di 1.2 miliardi di miglia. alla Terra, comprese due orbite attorno al sole.

Durante il suo rientro nell'atmosfera terrestre, la capsula ha sperimentato un calore intenso, con temperature che hanno raggiunto i 2800 gradi Celsius. Tuttavia, è stato rallentato in sicurezza dai paracadute ed è atterrato senza incidenti nel deserto dello Utah. Una squadra di recupero era pronta a garantire l'integrità della capsula e del materiale dell'asteroide al suo interno. Il campione, stimato in circa 250 grammi di peso, sarà attentamente esaminato e diviso in campioni più piccoli per ulteriori analisi da parte di scienziati di tutto il mondo.

Il successo di questa missione apre interessanti possibilità per la futura esplorazione degli asteroidi. Si prevede che la restante parte della navicella spaziale OSIRIS-REx continuerà la sua missione ed esplorerà un altro asteroide vicino alla Terra chiamato Apophis. Questa ricerca in corso migliorerà notevolmente la nostra comprensione del sistema solare e della sua storia antica.

Fonte:

– Articolo di origine