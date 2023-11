Una nuova ricerca suggerisce il potenziale per la riproduzione dei mammiferi nello spazio

By

In uno studio innovativo, i ricercatori del Centro di biotecnologia avanzata dell’Università di Yamanashi e della Japan Aerospace Space Agency (JAXA) hanno coltivato con successo embrioni di topo nello spazio della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Gli embrioni si sono sviluppati normalmente in condizioni di microgravità, indicando che la riproduzione nello spazio potrebbe essere una possibilità anche per gli esseri umani. I risultati di questo studio sono stati pubblicati sulla rivista scientifica iScience.

Utilizzando un razzo, embrioni di topo congelati sono stati inviati alla ISS nell'agosto 2021. Una volta nello spazio, gli embrioni sono stati scongelati utilizzando un dispositivo speciale e lasciati crescere sulla stazione spaziale per quattro giorni. Sorprendentemente, questi embrioni si sono sviluppati in blastocisti, che sono le prime cellule che alla fine si sviluppano in un feto e in una placenta.

La mancanza di gravità nello spazio non ha avuto un impatto significativo sul normale sviluppo di questi embrioni. I ricercatori hanno analizzato il DNA e i geni degli embrioni e non hanno trovato cambiamenti significativi rispetto agli embrioni sviluppati sulla Terra. Ciò suggerisce che le condizioni uniche dello spazio non interferiscono con le prime fasi dello sviluppo dei mammiferi.

Sebbene questa ricerca rappresenti un importante passo avanti, sono necessari ulteriori esperimenti per confermare la fattibilità della riproduzione nello spazio. La fase successiva di questo studio prevede il trapianto nei topi delle blastocisti sviluppate in condizioni di microgravità per determinare se possono partorire.

Le implicazioni di questa ricerca sono significative per la futura esplorazione spaziale e le potenziali missioni di colonizzazione. Poiché il programma Artemis della NASA mira a rimandare gli esseri umani sulla Luna e infine su Marte, capire come può avvenire la riproduzione nello spazio è fondamentale per l’abitazione spaziale a lungo termine.

Questo studio apre nuove possibilità per la colonizzazione spaziale umana e supporta l’idea che gli esseri umani potrebbero potenzialmente stabilire comunità fiorenti oltre i confini della Terra. Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno gli effetti di un’esposizione prolungata alla microgravità sulla salute generale della prole nata nello spazio.

FAQ:

D: Quali sono stati i risultati principali dello studio?

R: La scoperta chiave dello studio è stata che gli embrioni di topo si sviluppavano normalmente in condizioni di microgravità sulla Stazione Spaziale Internazionale.

D: Cosa sono le blastocisti e perché sono significative in questo studio?

R: Le blastocisti sono le prime cellule che si sviluppano nel feto e nella placenta. In questo studio, lo sviluppo delle blastocisti in condizioni di microgravità mostra che lo sviluppo precoce dei mammiferi può avvenire nello spazio.

D: Quali organizzazioni hanno condotto lo studio?

R: Lo studio è stato condotto da ricercatori del Centro di biotecnologia avanzata dell'Università di Yamanashi e della Japan Aerospace Space Agency (JAXA).

D: Quali sono le implicazioni di questa ricerca per la futura esplorazione e colonizzazione dello spazio?

R: Questa ricerca suggerisce il potenziale per la riproduzione dei mammiferi nello spazio, che è cruciale per le missioni di abitazione e colonizzazione spaziale a lungo termine sulla Luna e su Marte.

D: Quali ulteriori esperimenti sono necessari per confermare la fattibilità della riproduzione nello spazio?

R: Ulteriori esperimenti prevedono il trapianto di blastocisti sviluppate in condizioni di microgravità nei topi per determinare se possono partorire. Ciò confermerà se la riproduzione è pienamente praticabile nello spazio.