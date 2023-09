Identificazione di AGN a linea larga e di massa ridotta nell'Universo primordiale

I buchi neri supermassicci (SMBH) sono una caratteristica comune al centro delle galassie massicce. Tuttavia, le origini di questi enormi buchi neri nell’universo primordiale rimangono un mistero. Una teoria suggerisce che gli SMBH siano cresciuti da progenitori più piccoli accumulando massa attraverso i loro dischi di accrescimento. Questi buchi neri più piccoli, conosciuti come “semi”, hanno masse che vanno da 100 a oltre 100,000 volte la massa del Sole. Ma osservando i primi SMBH, i ricercatori hanno scoperto masse pari a circa un miliardo di volte la massa del Sole. Queste osservazioni sono sbilanciate verso i quasar più luminosi, quindi come possiamo trovare i quasar più deboli e i buchi neri di massa inferiore che potrebbero esistere nell’universo primordiale?

I ricercatori si stanno rivolgendo al James Webb Space Telescope (JWST) per superare questa sfida. Utilizzando la sensibilità del JWST alle lunghezze d'onda del vicino infrarosso, uno studio recente ha identificato due nuclei galattici attivi (AGN) con spostamento verso il rosso z>5, circa un miliardo di anni dopo il Big Bang. Questi AGN, noti come CEERS 2782 e CEERS 746, sono stati identificati tramite la spettroscopia NIRSpec del programma Cosmic Evolution Early Release Science (CEERS).

Studiando gli spettri di questi AGN, i ricercatori sono stati in grado di analizzare importanti righe di emissione e determinare che entrambi gli oggetti sono AGN a linea larga. Gli autori hanno utilizzato i diagrammi del rapporto delle linee per distinguere tra AGN e galassie con formazione stellare. Tuttavia, questi diagrammi non sono stati in grado di classificare in modo definitivo il CEERS 2782 e il CEERS 746 a causa del loro elevato spostamento verso il rosso e della bassa metallicità. Inoltre, gli autori hanno calcolato la massa dei buchi neri supermassicci al centro di questi AGN utilizzando la riga di emissione Hα. L’oscuramento da gas e polvere può influenzare queste misurazioni, potenzialmente sottostimando la massa del buco nero.

La scoperta di CEERS 2782 e CEERS 746 aiuta a colmare il divario tra le osservazioni degli AGN locali e dei quasar ad alto spostamento verso il rosso. Questi AGN deboli e ad alto spostamento verso il rosso forniscono preziose informazioni sull’universo primordiale e sulla formazione dei buchi neri supermassicci. Mentre il telescopio spaziale James Webb continua a svelare nuovi mostri nascosti nel cosmo, potremmo presto svelare i misteri che circondano le origini di questi enormi oggetti celesti.

