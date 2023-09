L'Open Day del Porto Sud offre agli abitanti del Sud uno sguardo dietro le quinte

South Port, con sede a Bluff, in Nuova Zelanda, aprirà le sue porte al pubblico questo fine settimana per il suo open day semestrale. L'evento, rinviato di un anno a causa delle restrizioni legate al Covid-19, mira a offrire ad amici, famiglie e pubblico in generale l'opportunità di vedere cosa succede nel porto e conoscere le sue operazioni quotidiane.

La coordinatrice dell'evento Charlotte Scoles è entusiasta di condividere “l'alveare di azione” con i visitatori, in particolare con i bambini che avranno la possibilità di esplorare le varie attività e vivere il porto in prima persona. Dal mettere piede su un rimorchiatore all'osservare la gru spostare i container, ci saranno tantissime opportunità entusiasmanti per tutti i gusti.

L'open day ha già suscitato un notevole interesse, con tutti gli spazi del tour prenotati entro soli cinque giorni dall'entrata in funzione. Un team di 60 membri dello staff di South Port si offrirà volontario per garantire che tutto proceda senza intoppi durante la giornata.

I visitatori avranno la possibilità di conoscere i dettagli più fini delle operazioni del porto, compreso uno sguardo ai magazzini frigoriferi e l'opportunità di osservare macchinari specializzati come gli operatori di tronchi in azione. Inoltre, South Port ospiterà un centro di intrattenimento presso il sito dell'Oyster Festival a Bluff, dove le famiglie potranno godere di attività gratuite come truccabimbi, castelli gonfiabili, Astro Ball, mini jeep e musica dal vivo.

Anche se tutti i biglietti disponibili sono stati richiesti, c'è ancora la possibilità di partecipare unendosi alla lista di attesa per chi non si presenta alle 9:11, 1:XNUMX e XNUMX:XNUMX del giorno dell'evento. L'open day di South Port non è solo un'occasione per il pubblico di divertirsi, ma anche per ottenere un più profondo apprezzamento per il contributo del porto alla regione.

Fonti: Nessuna.