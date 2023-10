Ricercatori sudcoreani protestano contro i tagli proposti dal governo al budget per la ricerca

La comunità scientifica della Corea del Sud è in rivolta in seguito alla proposta del governo di apportare tagli significativi al bilancio federale della ricerca per il 2024. Il paese è noto per i suoi elevati livelli di spesa pubblica in ricerca e sviluppo (R&S), ma questo annuncio ha suscitato rare reazioni. protesta tra i ricercatori.

I sindacati e le associazioni scientifiche stanno unendo le forze per protestare contro questi tagli, con l’Unione per la ricerca scientifica e tecnologica nazionale che organizza conferenze stampa, manifestazioni e scrive all’Assemblea nazionale nella speranza di ottenere il sostegno pubblico. Lettere aperte contro i piani sono state scritte anche da vari gruppi.

Il Ministero della Scienza e dell’ICT (MSIT) della Corea del Sud ha annunciato i tagli il 22 agosto, segnando la prima volta in oltre tre decenni che i finanziamenti alla scienza sono stati mirati in modo specifico. Secondo l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), il budget per la ricerca e lo sviluppo della Corea del Sud rappresentava oltre il 4.5% del PIL nel 2023, e il presidente del paese aveva precedentemente annunciato l’intenzione di mantenere la spesa per ricerca e sviluppo al 5% per diventare uno dei paesi più importanti. i primi cinque paesi al mondo per la ricerca.

Il MSIT ha difeso la sua decisione affermando che mira a rendere più efficiente il sistema di ricerca e sviluppo del governo. I tagli proposti eliminerebbero i progetti poco performanti e ridurrebbero i costi indiretti come le infrastrutture e le attrezzature di ricerca. Il ministero prevede di aumentare gli investimenti in settori specifici come l’intelligenza artificiale e i semiconduttori, riducendo al contempo il sostegno alla ricerca di base a favore di progetti di collaborazione internazionale.

Il governo sostiene che gli scienziati coreani non hanno collaborato tanto quanto quelli europei e statunitensi, a livello nazionale e internazionale. Pertanto, prevede di espandere il budget per lo scambio internazionale di ricerca. Tuttavia, alcuni ricercatori sostengono che le collaborazioni internazionali richiedono qualcosa di più del semplice finanziamento e sottolineano la necessità di infrastrutture e sostegno duraturo.

I tagli al budget proposti hanno suscitato preoccupazioni sulla collaborazione a lungo termine e sulle prospettive future dei laureati in scienze, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM). Esiste già la percezione che le carriere STEM siano meno stabili e redditizie e questi tagli potrebbero rafforzare tale percezione. Inoltre, anche se i tagli non verranno attuati, il danno al morale e alla fiducia nel futuro è già stato fatto.

