Onde corali rilevate nel settore dell'alba della magnetosfera di Mercurio

By

Le osservazioni effettuate dalla navicella spaziale Mio, parte del progetto internazionale di esplorazione del mercurio BepiColombo, hanno rivelato la presenza di onde coro nel settore dell'alba della magnetosfera di Mercurio. Ciò era precedentemente incerto a causa della differenza significativa nell’intensità del campo magnetico tra la Terra e Mercurio. Lo studio ha anche scoperto che le onde coro sono la forza trainante delle aurore a raggi X di Mercurio, che in precedenza non erano ben comprese.

Mercurio, essendo il pianeta più vicino al Sole, è fortemente influenzato dal vento solare. Missioni precedenti come Mariner 10 e MESSENGER hanno fornito preziose informazioni sul campo magnetico e sulla magnetosfera di Mercurio. La navicella spaziale Mio, dotata di uno strumento a onde di plasma, mira a indagare ulteriormente l'ambiente elettromagnetico attorno a Mercurio.

Durante due sorvoli di Mercurio nell'ottobre 2021 e nel giugno 2022, sono state effettuate osservazioni ad un'altitudine di circa 200 km. Nonostante il rumore di interferenza proveniente dalla navicella stessa, il basso livello di rumore elettromagnetico della navicella Mio ha consentito il rilevamento delle onde coro. Si è scoperto che queste onde hanno un evento localizzato nel settore dell'alba della magnetosfera di Mercurio.

Il gruppo di ricerca ha utilizzato la teoria della crescita non lineare delle onde del coro per indagare la causa della loro generazione nel settore dell'alba. Si è scoperto che la curvatura del campo magnetico di Mercurio, distorta dal vento solare, ha giocato un ruolo cruciale. Nel settore dell’alba, dove le linee del campo magnetico sono meno influenzate dal vento solare, l’energia si trasferisce in modo efficiente dagli elettroni alle onde elettromagnetiche, creando condizioni che favoriscono la generazione di onde chorus.

Questi risultati evidenziano l’importanza delle linee del campo magnetico planetario e la loro interazione con il vento solare nella comprensione della generazione delle onde chorus. Le osservazioni effettuate durante i sorvoli contribuiranno ad una comprensione completa dell'ambiente di Mercurio e della sua popolazione di elettroni energetici. La navicella spaziale Mio continua il suo viaggio verso Mercurio, la cui entrata in orbita attorno al pianeta è prevista per il 2025, dove verranno effettuate ulteriori esplorazioni e osservazioni.

Fonte:

– Progetto Internazionale di Esplorazione del Mercurio BepiColombo

– Università di Kanazawa

– Università di Tohoku

– Università di Kyoto

–MagneDesign Corporation

– Laboratoire de Physique des Plasmas, Francia

– CNES (Agenzia spaziale francese)

– Istituto di Scienze Spaziali e Astronautiche, JAXA