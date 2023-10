Gli scienziati osservano le onde sonore che si muovono attraverso il cristallo di diamante

Gli scienziati hanno ottenuto un risultato significativo osservando le onde sonore che si muovono attraverso un cristallo di diamante utilizzando un nuovo metodo a raggi X. Condotto da ricercatori dell’Università Tecnica della Danimarca, lo studio ha utilizzato un microscopio a raggi X per visualizzare le onde acustiche all’interno di cristalli di dimensioni millimetriche con straordinaria precisione nella gamma dei subpicosecondi.

Utilizzando questa tecnica innovativa, il team è stato in grado di studiare il modo in cui l'energia meccanica si termalizza in intervalli di tempo che variano dai picosecondi ai microsecondi. Hanno ottenuto una visione diretta della creazione, propagazione, ramificazione e dissipazione delle onde acustiche longitudinali e trasversali all'interno di un diamante.

Questa ricerca pionieristica ha un potenziale immenso poiché apre la possibilità di acquisire rapidamente immagini di oggetti solidi come metalli, ceramica, rocce e ossa. Con la capacità di osservare le onde sonore in modo così dettagliato, gli scienziati potrebbero essere in grado di acquisire nuove conoscenze sulle proprietà e sul comportamento di vari materiali, portando a progressi in campi come la scienza dei materiali, l’ingegneria e la medicina.

Lo studio delle onde acustiche all’interno dei cristalli non è nuovo, ma la capacità di osservarle con tale precisione e dettaglio rappresenta un progresso significativo. Questo nuovo metodo a raggi X consente agli scienziati di approfondire il mondo microscopico delle onde sonore, scoprendo le complessità del loro comportamento in vari materiali.

Inoltre, questa svolta potrebbe avere applicazioni pratiche. Ad esempio, l’imaging rapido di oggetti solidi potrebbe essere di grande utilità nella ricerca biomedica, dove la visualizzazione delle ossa e delle strutture interne aiuterebbe nella diagnosi e nel trattamento delle malattie. Allo stesso modo, questa tecnica potrebbe trovare applicazioni nei controlli non distruttivi dei materiali, consentendo esami rapidi e accurati dell’integrità e della qualità dei componenti industriali.

In conclusione, l’osservazione delle onde sonore che si muovono attraverso un cristallo di diamante utilizzando un innovativo metodo a raggi X apre nuove strade per lo studio e la comprensione del comportamento delle onde acustiche all’interno dei materiali. Questa svolta racchiude un immenso potenziale per un’ampia gamma di applicazioni scientifiche e pratiche, tra cui l’imaging rapido di oggetti solidi e i progressi nella scienza dei materiali e nella medicina.

Fonte:

– Università Tecnica della Danimarca