Un nuovo metodo utilizza le onde sonore per deviare i raggi laser senza contatto

È stata sviluppata una tecnica innovativa che consente di deviare i raggi laser utilizzando solo l'aria. I ricercatori hanno creato un reticolo invisibile fatto d'aria in grado di modulare il raggio laser e cambiarne la direzione senza alcun contatto fisico. Questo metodo innovativo non solo protegge il raggio laser da eventuali danni, ma ne preserva anche la qualità originale.

La tecnica prevede l'utilizzo di onde sonore per modulare l'aria in cui passa il raggio laser. Vengono utilizzati altoparlanti speciali per creare uno schema di aree dense e meno dense nell'aria, formando una griglia a strisce. Questa griglia d'aria funziona in modo simile a una griglia ottica, piegando la luce laser e cambiandone la direzione.

Controllando la frequenza e l'intensità delle onde sonore, i ricercatori possono controllare con precisione la deflessione del raggio laser. Nei primi test di laboratorio un impulso laser a infrarossi è stato reindirizzato con successo con un'efficienza del 50%. I ricercatori ritengono che in futuro si potranno raggiungere efficienze ancora più elevate.

Questo metodo ha un grande potenziale per l'ottica ad alte prestazioni. Gli elementi ottici tradizionali come specchi, lenti e prismi possono essere facilmente danneggiati da forti raggi laser, limitandone l'uso in applicazioni ad alta potenza. Tuttavia, con questa nuova tecnica, i raggi laser possono essere deviati in modo da preservare la qualità senza alcun contatto fisico, superando questa limitazione.

L'applicazione del controllo acustico della luce laser nei gas non si limita alla creazione di reticoli ottici. I ricercatori ritengono che questo metodo possa essere applicato anche ad altri elementi ottici come lenti e guide d'onda. Attualmente stanno esplorando l'uso di diversi gas per sfruttare varie proprietà ottiche e geometrie.

Questa tecnica innovativa apre applicazioni promettenti, in particolare come interruttore rapido per laser ad alta potenza. Rappresenta anche un cambiamento importante nel campo dell'ottica, che tradizionalmente si affida a materiali solidi per il controllo della luce. Questa nuova direzione nell’utilizzo delle onde sonore per controllare i raggi laser senza contatto offre possibilità senza precedenti per il futuro dell’ottica.

– Nature Photonics: una prestigiosa rivista scientifica sottoposta a peer review incentrata sulla ricerca sulla fotonica.

– DESY: un centro di ricerca nazionale in Germania che gestisce acceleratori di particelle utilizzati per studiare la struttura della materia.

