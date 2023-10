I suoni sotto i nostri piedi: la stabilità della roccia rivelata attraverso i modelli acustici

By

I ricercatori del MIT hanno scoperto che i suoni emessi dalle rocce possono fornire preziose informazioni sulla loro stabilità. Sottoponendo le rocce a varie pressioni in laboratorio, il team ha scoperto che diversi modelli acustici, o “impronte digitali”, emergevano a diverse profondità e intensità. Ad esempio, campioni di marmo emettevano “rimbomi” a bassa pressione, mentre pressioni più elevate provocavano crepitii acuti. Questi modelli acustici potrebbero aiutare gli scienziati a identificare le regioni instabili sotto la superficie terrestre che potrebbero essere soggette a terremoti o eruzioni. Lo studio, pubblicato negli Atti della National Academy of Sciences, ha anche potenziali applicazioni nelle trivellazioni per l’energia geotermica, dove la comprensione del comportamento delle rocce è fondamentale.

La crosta terrestre viene spesso paragonata alla buccia di una mela, con diversi livelli di resistenza e stabilità. Le rocce vicino alla superficie sono fragili e si fratturano facilmente, mentre le rocce a profondità maggiori possono scorrere a causa delle immense pressioni e del calore. Comprendere la “transizione da fragile a duttile” in cui le rocce mostrano proprietà sia di fragilità che di duttilità è importante per studiare la forza della litosfera terrestre e prevedere i terremoti. Attraverso lo studio dei difetti microscopici all’interno delle rocce, come crepe, fessure e pori, i ricercatori sperano di ottenere informazioni dettagliate su questa transizione.

Gli ultrasuoni sono stati utilizzati per mappare le imperfezioni microscopiche all'interno delle rocce inviando onde sonore attraverso di esse, che rimbalzavano e riflettevano i difetti in modi specifici. Questo approccio ha fornito preziose informazioni sui modelli di difetti all'interno delle rocce. Negli esperimenti, cilindri di marmo di Carrara, lo stesso materiale utilizzato per il David di Michelangelo, sono stati sottoposti a pressioni estreme. Gli impulsi ultrasonici sono stati inviati attraverso i campioni e i modelli acustici risultanti sono stati registrati. I ricercatori hanno scoperto che questi modelli acustici cambiavano a seconda della pressione applicata alle rocce.

Questo metodo innovativo di studio delle rocce attraverso l’acustica potrebbe aiutare i geologi a comprendere meglio il comportamento delle rocce a diverse profondità e pressioni. Ha il potenziale per migliorare la nostra capacità di prevedere terremoti ed eruzioni, oltre a fornire assistenza nelle attività di trivellazione geotermica. Ulteriori ricerche in questo campo potrebbero fornire preziose informazioni sulla scienza fondamentale della stabilità delle rocce e contribuire a rendere il mondo un posto migliore.

Fonte:

– Articolo originale di Jennifer Chu, MIT News Office