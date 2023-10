Una nuova scoperta: le proteine ​​batteriche svolgono un ruolo cruciale nella formazione e nella stabilità del clatrato di metano

I ricercatori del Georgia Institute of Technology hanno fatto una scoperta rivoluzionaria riguardo alla formazione e alla stabilità dei clatrati di metano. Questi clatrati, noti anche come ghiaccio di metano, sono minuscole gabbie di ghiaccio che trattengono il gas metano sotto il fondale marino, impedendogli di entrare nell'atmosfera. Lo studio, pubblicato sulla rivista PNAS Nexus, rivela l'esistenza di una classe di proteine ​​batteriche precedentemente sconosciuta che contribuisce alla formazione e alla stabilità dei clatrati di metano.

Il gruppo di ricerca, guidato da Jennifer Glass e Raquel Lieberman, ha scoperto che queste proteine ​​batteriche sono efficaci quanto le sostanze chimiche commerciali attualmente utilizzate nelle trivellazioni, ma sono non tossiche, ecologiche e scalabili. Questa scoperta potrebbe avere implicazioni significative per le operazioni di trivellazione offshore, poiché il ghiaccio di metano può ostruire i tubi e causare congelamento e rottura. Queste proteine ​​potrebbero potenzialmente aumentare la sicurezza del trasporto del gas naturale e favorire la ricerca della vita nel sistema solare.

Lo studio è iniziato con l'esame dei sedimenti acquisiti dal fondale marino al largo della costa dell'Oregon. Il team ha ipotizzato che il sedimento contenesse proteine ​​che influenzano la crescita del clatrato di metano, simili alle proteine ​​antigelo presenti nei pesci che li aiutano a sopravvivere in ambienti freddi. Utilizzando il sequenziamento del DNA e la bioinformatica, il team ha identificato i geni delle proteine ​​contenute nel sedimento.

Gli scienziati hanno poi utilizzato la cristallografia a raggi X per determinare la struttura delle proteine ​​e hanno ricreato le condizioni del fondale marino in laboratorio per testarne l'efficacia. Attraverso simulazioni di dinamica molecolare, il team è riuscito a identificare il sito specifico in cui la proteina si lega al clatrato di metano.

Questa scoperta fornisce preziose informazioni sui processi biologici alla base della stabilità dei clatrati di metano sotto il mare. Comprendere questi meccanismi potrebbe aiutare a mitigare le sfide associate ai clatrati di metano durante le operazioni di perforazione offshore e contribuire allo sviluppo di pratiche più sicure e sostenibili. Lo studio evidenzia l’importanza della collaborazione interdisciplinare e della ricerca scientifica fondamentale nello studio dei sistemi naturali della Terra.

