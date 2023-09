Scoperto che alcuni insetti stecco partenogenetici si accoppiano occasionalmente, migliorando il pool genetico

Un team di ecologisti e biologi evoluzionisti dell’Università di Losanna in Svizzera ha scoperto che alcune specie di insetti stecco, noti per la loro capacità di riprodursi attraverso la partenogenesi, si accoppiano occasionalmente per migliorare il loro patrimonio genetico.

La partenogenesi è una forma di riproduzione in cui la prole si sviluppa da uova non fecondate. Si osserva in alcuni invertebrati, inclusi gli insetti stecco e in alcune piante. Attraverso questo metodo, gli insetti stecco producono una prole geneticamente identica che è prevalentemente femminile, con la presenza occasionale di maschi.

Precedenti ricerche avevano indicato che le creature che si basano esclusivamente sulla partenogenesi hanno una diversità genetica limitata, il che rende loro difficile adattarsi ai cambiamenti ambientali. Alla luce delle preoccupazioni sull’impatto del riscaldamento globale sugli insetti stecco, il gruppo di ricerca ha cercato di indagare su come questi insetti potrebbero rispondere a tali cambiamenti.

Per esplorare questo aspetto, i ricercatori hanno raccolto campioni multipli di quattro specie di insetti stecco partenogenetici dal campo. Hanno sequenziato i geni di otto popolazioni di queste specie e hanno scoperto una bassa diversità genetica in sei popolazioni, indicando periodi prolungati di partenogenesi ininterrotta.

Tuttavia, in due popolazioni appartenenti alle specie Timema douglasi e T. monikensis, i ricercatori hanno trovato prove di una diversità genetica più elevata del previsto in una specie che non si accoppia. Ciò suggerisce che queste particolari specie di insetti stecco praticano occasionalmente rapporti sessuali criptici, in cui la fecondazione avviene dopo l'accoppiamento e spesso si traduce in una percentuale maggiore di maschi.

I risultati di questo studio suggeriscono che alcuni organismi, come gli insetti stecco, potrebbero avere la capacità di adattarsi ai cambiamenti ambientali alterando le loro strategie riproduttive. Impegnandosi occasionalmente nell'accoppiamento, questi insetti stecco partenogenetici possono introdurre nuove variazioni genetiche nelle loro popolazioni, aumentando potenzialmente la loro resilienza ai cambiamenti delle condizioni.

Nel complesso, questa ricerca fornisce preziose informazioni sul comportamento riproduttivo e sulla diversità genetica degli insetti stecco partenogenetici e sulla loro capacità di adattarsi alle sfide ambientali.

Fonte: Atti della Royal Society B: Scienze biologiche (2023)

Definizioni:

– Partenogenesi: forma di riproduzione in cui la prole si sviluppa da uova non fecondate. È osservato in alcuni invertebrati e piante.

– Diversità genetica: il numero totale di caratteristiche genetiche nella composizione genetica di una specie, che contribuisce alla sua capacità di adattarsi e sopravvivere.

– Sesso criptico: il verificarsi di accoppiamento e fecondazione in una specie che si presume si riproduca esclusivamente attraverso la partenogenesi.

Fonte: Atti della Royal Society B: Scienze biologiche (2023), DOI: 10.1098/rspb.2023.0404