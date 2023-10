Risolvere i misteri quantistici: nuove conoscenze sulla fisica dei semiconduttori 2D

I ricercatori della Monash University hanno compiuto progressi significativi nella comprensione del comportamento delle impurità quantistiche all’interno dei materiali. Il loro studio teorico internazionale introduce un nuovo metodo chiamato “espansione viriale quantistica”, che fornisce informazioni sulle complesse interazioni quantistiche nei semiconduttori bidimensionali.

Lo studio delle impurità quantistiche ha applicazioni ad ampio raggio in fisica, dagli elettroni in un reticolo cristallino ai protoni nelle stelle di neutroni. Queste impurità possono unirsi per formare nuove quasiparticelle con proprietà modificate, agendo come particelle libere. Tuttavia, descrivere accuratamente le proprietà di queste nuove quasiparticelle rappresenta una sfida.

Il team della Monash University ha sviluppato l’espansione viriale quantistica (QVE), un metodo comunemente utilizzato nei gas quantistici ultrafreddi. Integrando QVE nello studio delle impurità quantistiche, i ricercatori si sono concentrati sulle interazioni tra coppie di particelle piuttosto che su un gran numero di esse, portando a un modello risolvibile che getta nuova luce sull'interazione tra le impurità e l'ambiente circostante nei semiconduttori 2D.

L'espansione quantistica del viriale è particolarmente efficace a temperature più elevate e bassi livelli di drogaggio nei semiconduttori. Fornisce una teoria esatta per i sistemi quantistici perturbati, risolvendo il dibattito in corso sul modello appropriato per spiegare la risposta ottica dei semiconduttori 2D.

Questa svolta nella comprensione della fisica delle impurità quantistiche ha il potenziale per unificare diversi modelli teorici e aprire le porte a nuove possibilità nello sfruttamento e nel controllo delle interazioni quantistiche. Le conoscenze acquisite da questa ricerca possono aiutare nello sviluppo di future applicazioni utilizzando nuovi materiali 2D.

Fonte: Brendan C. Mulkerin et al, Exact Quantum Virial Expansion for the Optical Response of Doped Two-Dimensional Semiconductors, Physical Review Letters (2023)

Citazione:

Risolvere i misteri quantistici: nuove conoscenze sulla fisica dei semiconduttori 2D (2023 ottobre 16)

recuperato 16 ottobre 2023

da [fonte]