Il Rover Curiosity continua la sua esplorazione su Marte

Il rover Curiosity, schierato dalla NASA su Marte, si imbarca in un altro fine settimana di esplorazione. Il rover si impegnerà in una serie di attività scientifiche, sfruttando l'opportunità di studiare da vicino il paesaggio marziano.

Il programma del fine settimana prevede la scienza a contatto al primo sol, un giro al secondo sol e la scienza a distanza al terzo sol. Questo schema di attività è stato ripetuto in numerosi fine settimana durante il viaggio di Curiosity, ma il terreno in continua evoluzione garantisce che ci sia sempre qualcosa di nuovo da scoprire.

Il primo sol comporterà l'analisi di due bersagli situati in prossimità del rover. Il primo bersaglio, denominato "Hydra", verrà spazzolato con il Dust Removal Tool (DRT) prima di essere esaminato dallo spettrometro a raggi X a particelle alfa (APXS) e dal Mars Hand Lens Imager (MAHLI). Il secondo bersaglio, chiamato "Dodoni", è una caratteristica resistente in rilievo che sarà studiata anche da APXS e MAHLI.

Inoltre, gli strumenti Chemistry and Camera (ChemCam) e Mast Camera (Mastcam) continueranno a documentare la cresta superiore di Gediz Vallis, oltre a studiare un altro substrato roccioso vicino chiamato "Thassos" utilizzando la spettroscopia di rottura indotta dal laser (LIBS). Mastcam osserverà anche la collina dell'Orinoco e un blocco stratificato chiamato "Rouskio".

Il secondo sol si concentrerà sulle attività scientifiche pre-guida, tra cui l'analisi LIBS di una vena oscura nello stesso blocco di Thassos, mosaici che catturano viste del bordo orientale del cratere e osservazioni dell'area di lavoro vicina e di un altro bersaglio resistente chiamato "Milos". I sensori ambientali monitoreranno anche l’attività dei diavoli della polvere e misureranno l’opacità atmosferica.

Il terzo sol riguarderà osservazioni scientifiche a distanza, come un'indagine sul diavolo della polvere e un film sulle nuvole sopra l'orizzonte di mezzogiorno. ChemCam utilizzerà il suo software Autonomous Exploration for Gathering Aumentato Science (AEGIS) per selezionare un bersaglio per l'imaging. Curiosity effettuerà anche una caratterizzazione atmosferica mattutina.

Mentre Curiosity continua i suoi accidentati viaggi attraverso il paesaggio marziano, gli scienziati attendono con impazienza i preziosi dati e le immagini che continuerà a fornire per l’esplorazione in corso del nostro pianeta vicino.

Fonte:

– NASA/JPL-Caltech – Credito immagine: NASA/JPL-Caltech – Questo articolo originale fornisce informazioni sul programma di Curiosity per il fine settimana su Marte.

– Definizioni dei termini:

– Sol: un giorno marziano, che equivale a 24 ore e 39 minuti sulla Terra.

– Scienza del contatto: attività scientifiche che implicano il contatto fisico diretto con la superficie marziana, come la spazzolatura o la perforazione.

– APXS: spettrometro a raggi X a particelle alfa, uno strumento su Curiosity utilizzato per determinare la composizione elementare delle rocce e del suolo.

– MAHLI: Mars Hand Lens Imager, una fotocamera su Curiosity in grado di catturare immagini ad alta risoluzione delle rocce e del suolo marziano.

– ChemCam: strumento chimico e fotografico, che utilizza la spettroscopia al plasma indotta da laser per analizzare a distanza la composizione delle rocce e del suolo.

– Mastcam: Mast Camera, un sistema di telecamere su Curiosity che fornisce immagini panoramiche e stereoscopiche della superficie marziana.

– LIBS: Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, una tecnica utilizzata da ChemCam per analizzare la composizione delle rocce e del suolo.

– ENV: sensori ambientali su Curiosity che misurano le condizioni atmosferiche e altri fattori ambientali.

– AEGIS: Autonomous Exploration for Gathering Aumentato Science, software utilizzato da ChemCam per selezionare autonomamente i target di imaging.