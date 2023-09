Nuovo articolo: Scienziati e ingegneri che lavorano sull'esplorazione di Marte

Nel campo dell'esplorazione di Marte, ci sono numerosi scienziati e ingegneri che lavorano insieme per svelare i misteri del Pianeta Rosso. Questi individui provengono da varie istituzioni e organizzazioni, ciascuna con le proprie competenze e contributi.

Uno di questi scienziati è Elena Amador-French, coordinatrice delle operazioni scientifiche presso la NASA/JPL a Pasadena, in California. Svolge un ruolo cruciale nella pianificazione e nell'esecuzione delle operazioni scientifiche dei rover su Marte. Un altro scienziato, Ryan Anderson, è un geologo planetario presso l'USGS a Flagstaff, in Arizona. Si concentra sullo studio della geologia di Marte e sulla comprensione dei suoi processi passati e presenti.

La geologa planetaria Mariah Baker, presso il Center for Earth & Planetary Studies, Smithsonian National Air & Space Museum di Washington, DC, è specializzata nello studio di rocce e minerali ultraterreni. Michael Battalio, climatologo planetario presso la Yale University di New Haven, CT, esamina i modelli e i processi climatici su Marte.

Keri Bean, vice caposquadra del pianificatore rover presso la NASA/JPL a Pasadena, California, aiuta a pianificare i movimenti e le attività dei rover su Marte. Kristen Bennett è una geologa planetaria presso l'USGS a Flagstaff, in Arizona, che studia le caratteristiche geologiche di Marte.

Il team della NASA/JPL comprende anche i geologi planetari Fred Calef e Abigail Fraeman, che contribuiscono con la loro esperienza nell'analisi della superficie e delle rocce di Marte. Brittney Cooper, scienziata dell'atmosfera presso la York University di Toronto, Ontario, Canada, si concentra sullo studio dell'atmosfera e dei modelli meteorologici su Marte.

Sean Czarnecki, geologo planetario presso l'Arizona State University di Tempe, Arizona, studia la storia geologica e la composizione di Marte. Lauren Edgar, geologa planetaria presso l'USGS a Flagstaff, in Arizona, indaga la geologia e la stratigrafia di Marte.

Altri scienziati e ingegneri coinvolti nell'esplorazione di Marte includono Christopher Edwards della Northern Arizona University, Samantha Gwizd dell'Università del Tennessee, Ken Herkenhoff dell'USGS a Flagstaff, Arizona, ed Evan Hilgemann della NASA/JPL a Pasadena, California. Ognuno di loro contribuisce con approfondimenti unici su diversi aspetti della geologia di Marte e sulla pianificazione delle operazioni del rover.

Lo scienziato atmosferico Alex Innanen della York University e Scott Guzewich della NASA/GSFC a Greenbelt, MD, studiano l'atmosfera marziana e le sue interazioni con la superficie. Rachel Kronyak, geologa planetaria presso la NASA/JPL a Pasadena, California, è coinvolta nell'esame della storia e dei processi geologici su Marte.

Anche Michelle Minitti di Framework a Silver Spring, MD, Natalie Moore di Malin Space Science Systems a San Diego, California, e Claire Newman di Aeolis Research a Pasadena, California, contribuiscono con la loro esperienza all'esplorazione di Marte.

Altri scienziati e ingegneri che lavorano sull'esplorazione di Marte includono Catherine O'Connell-Cooper e Lucy Thompson dell'Università del New Brunswick a Fredericton, New Brunswick, Canada, Melissa Rice della Western Washington University a Bellingham, WA, e Mark Salvatore della Northern Arizona University a Flagstaff, Arizona.

Inoltre, Susanne Schwenzer della Open University di Milton Keynes, Regno Unito, Ashley Stroupe della NASA/JPL a Pasadena, California, Dawn Sumner dell'Università della California Davis a Davis, California, e Vivian Sun della NASA/JPL a Pasadena, CA, tutti contribuiscono con la loro esperienza nella geologia planetaria allo studio di Marte.

Scott VanBommel, scienziato planetario presso la Washington University di St. Louis, MO, Ashwin Vasavada, scienziato del progetto MSL presso NASA/JPL a Pasadena, CA, e il geochimico Roger Wiens della LANL a Los Alamos, NM, svolgono un ruolo fondamentale nell'analisi dei dati e interpretare i risultati delle missioni su Marte.

Sharon Wilson, geologa planetaria presso il Center for Earth & Planetary Studies, Smithsonian National Air & Space Museum di Washington, DC, Alivia Eng, studentessa laureata presso la Georgia Tech di Atlanta, GA, e Remington Free, ingegnere di sistemi operativi presso la NASA /JPL di Pasadena, California, contribuiscono tutti agli sforzi di esplorazione di Marte.

Infine, Emma Harris, studentessa laureata presso il Museo di storia naturale di Londra, Regno Unito, Conor Hayes, studentessa laureata presso la York University di Toronto, ON, Canada, Abigail Knight, studentessa laureata presso la Washington University di St. Louis, MO, e Deborah Padgett, Task Lead dell'OPGS presso la NASA/JPL a Pasadena, California, condividono la loro esperienza in vari aspetti dell'esplorazione di Marte.

Questi scienziati e ingegneri uniscono le forze per far progredire la nostra comprensione di Marte, esplorandone la geologia, il clima, l'atmosfera e il potenziale per la vita passata o presente. Attraverso la loro collaborazione e dedizione, continuano a svelare i segreti del Pianeta Rosso.

